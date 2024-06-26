Идеально к зимнему чаепитию: рецепт джема из крыжовника и черной смородины

Этот джем получается очень ароматным и вкусным.

Лето щедро дарит нам свои щедроты: солнце, тепло, свежие ягоды. Самое время запастись на зиму ароматными джемами и вареньями, которые согреют душу холодными вечерами и напомнят о жарких летних днях. Также, предлагаем рецепт варенья из смородины.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного и ароматного джема из крыжовника и черной смородины. Этот тандем ягод создает неповторимую симфонию вкусов: кислинка крыжовника гармонично сочетается со сладостью смородины, а насыщенный цвет джема радует глаз.

Ингредиенты:

Крыжовник — 500 г

Черная смородина — 500 г

Сахар – 1 кг

Вода — 100 мл

Приготовление:

Подготовим ягоды. Крыжовник тщательно промоем, удалим хвостики. Черную смородину переберем, отделяя ягоды от плодоножек. Варим сироп. В кастрюлю с толстым дном наливаем воду, добавляем сахар и ставим на средний огонь. Постоянно помешивая, доводим сироп до кипения. Снимаем образующуюся пену. Соединяем ягоды и сироп. Добавляем ягоды крыжовника и черной смородины в кипящий сироп. Аккуратно перемешиваем деревянной ложкой, чтобы не повредить ягоды. Варим джем. Доводим смесь до кипения, затем убавляем огонь и варим 20-25 минут, периодически помешивая. Снимаем образующуюся пену. Проверяем готовность. Готовность джема можно проверить несколькими способами: капля джема, нанесенная на холодную тарелку, не должна растекаться. Также можно капнуть чуть-чуть джема на ложку и перевернуть ее: если джем медленно стекает, он готов. Разливаем джем. Горячий джем снимаем с огня и разливаем по стерилизованным банкам. Плотно закрываем крышками. Сохраняем джем. Переворачиваем банки вверх дном и оставляем так до полного охлаждения. После этого храним джем в холодном черном месте.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.