Шарлотка з черешнею: ніжний та ароматний десерт до чаю

Таку шарлотку дуже легко та просто приготувати.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – солодкі ягоди та фрукти, які так і просяться на наш стіл. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати ароматну та просту шарлотку з черешнею, яка стане чудовим десертом для всієї родини.

Цей рецепт не потребує багато часу та зусиль, а результат вас приємно здивує. Ніжна, повітряна шарлотка з соковитою черешнею – це справжній смак літа, який подарує вам гарний настрій та заряд енергії.

Інгредієнти:

500 г черешні

4 яйця

200 г цукру

200 г борошна

1 ч. л. розпушувача

1/2 ч. л. солі

Вершкове масло для змащування форми

Приготування:

Черешню помийте, видаліть плодоніжки. За бажанням ягоди можна розрізати навпіл. Яйця збийте з цукром до пишної піни. Додайте до яєчної суміші просіяне борошно, розпушувач та сіль. Перемішайте до однорідності. Форму для випічки змастіть вершковим маслом. Вилийте половину тіста у форму. Рівномірно розподіліть черешню по тісту. Залийте черешню другою половиною тіста. Випікайте шарлотку в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, доки вона не стане золотисто-коричневою. Готову шарлотку трохи остудіть у формі, потім переверніть на блюдо і дайте їй повністю охолонути.

Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.