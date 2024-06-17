Рус

Шарлотка з черешнею: ніжний та ароматний десерт до чаю

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цей пиріг стане чудовим доповненням до чаю та кави (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей пиріг стане чудовим доповненням до чаю та кави (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Таку шарлотку дуже легко та просто приготувати.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – солодкі ягоди та фрукти, які так і просяться на наш стіл. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати ароматну та просту шарлотку з черешнею, яка стане чудовим десертом для всієї родини.

Цей рецепт не потребує багато часу та зусиль, а результат вас приємно здивує. Ніжна, повітряна шарлотка з соковитою черешнею – це справжній смак літа, який подарує вам гарний настрій та заряд енергії.

Інгредієнти:

  • 500 г черешні
  • 4 яйця
  • 200 г цукру
  • 200 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1/2 ч. л. солі
  • Вершкове масло для змащування форми

Приготування:

  1. Черешню помийте, видаліть плодоніжки. За бажанням ягоди можна розрізати навпіл.
  2. Яйця збийте з цукром до пишної піни.
  3. Додайте до яєчної суміші просіяне борошно, розпушувач та сіль. Перемішайте до однорідності.
  4. Форму для випічки змастіть вершковим маслом.
  5. Вилийте половину тіста у форму.
  6. Рівномірно розподіліть черешню по тісту.
  7. Залийте черешню другою половиною тіста.
  8. Випікайте шарлотку в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, доки вона не стане золотисто-коричневою.
  9. Готову шарлотку трохи остудіть у формі, потім переверніть на блюдо і дайте їй повністю охолонути.

Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #їжа-Телеграф