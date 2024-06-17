Шарлотка з черешнею: ніжний та ароматний десерт до чаю
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Таку шарлотку дуже легко та просто приготувати.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – солодкі ягоди та фрукти, які так і просяться на наш стіл. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати ароматну та просту шарлотку з черешнею, яка стане чудовим десертом для всієї родини.
Цей рецепт не потребує багато часу та зусиль, а результат вас приємно здивує. Ніжна, повітряна шарлотка з соковитою черешнею – це справжній смак літа, який подарує вам гарний настрій та заряд енергії.
Інгредієнти:
- 500 г черешні
- 4 яйця
- 200 г цукру
- 200 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 1/2 ч. л. солі
- Вершкове масло для змащування форми
Приготування:
- Черешню помийте, видаліть плодоніжки. За бажанням ягоди можна розрізати навпіл.
- Яйця збийте з цукром до пишної піни.
- Додайте до яєчної суміші просіяне борошно, розпушувач та сіль. Перемішайте до однорідності.
- Форму для випічки змастіть вершковим маслом.
- Вилийте половину тіста у форму.
- Рівномірно розподіліть черешню по тісту.
- Залийте черешню другою половиною тіста.
- Випікайте шарлотку в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, доки вона не стане золотисто-коричневою.
- Готову шарлотку трохи остудіть у формі, потім переверніть на блюдо і дайте їй повністю охолонути.
Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.