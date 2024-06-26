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Такие нежные, тающие во рту: рецепт вареников на пару с сыром

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти вареники получаются очень рыхлые и ароматные (изображение создано с помощью ИИ)
Эти вареники получаются очень рыхлые и ароматные (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если у вас нет много времени на приготовление пищи, попробуйте приготовить эти вареники.

Паровые вареники с сыром – это не просто блюдо, а классика украинской кухни. Нежные, рыхлые, с ароматной творожной начинкой, они способны покорить сердце даже самого требовательного гурмана.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеальных паровых вареников с творогом.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 300 г
  • Вода – 150 мл
  • Яйцо – 1 шт
  • Соль – 1/2 ч. л.

Для начинки:

  • Сыр – 500 г
  • Яйцо – 1 шт
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Ванильный сахар – 1 пакетик (по желанию)
  • Изюм или цукаты (по желанию)

Приготовление:

  1. Замешиваем тесто. В миску просеиваем муку, добавляем соль. В отдельной миске взбиваем яйцо с водой до однородной массы. Постепенно вливаем яичную смесь в муку, постоянно помешивая ложкой. Когда тесто станет слишком густым для мешалки, вымешиваем его руками до однородности. Тесто должно быть мягким, эластичным и не прилипать к рукам. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем "отдохнуть" на 30 минут.
  2. Готовим начинку. Сыр разминаем вилкой, добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар (по желанию), изюм или цукаты (по желанию). Тщательно перемешиваем до однородности.
  3. Лепим вареники. Тесто раскатываем в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. С помощью стакана или формочки вырезаем кружочки. На середину каждого кружочка кладем немного творожной начинки. Края теста соединяем, плотно защипывая.
  4. Готовим вареники на пару. В пароварку наливаем воду, доводим до кипения. В чашу пароварки выкладываем вареники, оставляя между ними немного места. Готовим вареники на пару в течение 10-15 минут до готовности.
  5. Подаем вареники. Готовые вареники смазываем сливочным маслом, посыпаем сахаром, сметаной или вареньем.

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#Вареники #Рецепт #еда-Телеграф