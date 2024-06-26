Такие нежные, тающие во рту: рецепт вареников на пару с сыром
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Если у вас нет много времени на приготовление пищи, попробуйте приготовить эти вареники.
Паровые вареники с сыром – это не просто блюдо, а классика украинской кухни. Нежные, рыхлые, с ароматной творожной начинкой, они способны покорить сердце даже самого требовательного гурмана.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеальных паровых вареников с творогом.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 300 г
- Вода – 150 мл
- Яйцо – 1 шт
- Соль – 1/2 ч. л.
Для начинки:
- Сыр – 500 г
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 2 ст. л.
- Ванильный сахар – 1 пакетик (по желанию)
- Изюм или цукаты (по желанию)
Приготовление:
- Замешиваем тесто. В миску просеиваем муку, добавляем соль. В отдельной миске взбиваем яйцо с водой до однородной массы. Постепенно вливаем яичную смесь в муку, постоянно помешивая ложкой. Когда тесто станет слишком густым для мешалки, вымешиваем его руками до однородности. Тесто должно быть мягким, эластичным и не прилипать к рукам. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем "отдохнуть" на 30 минут.
- Готовим начинку. Сыр разминаем вилкой, добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар (по желанию), изюм или цукаты (по желанию). Тщательно перемешиваем до однородности.
- Лепим вареники. Тесто раскатываем в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. С помощью стакана или формочки вырезаем кружочки. На середину каждого кружочка кладем немного творожной начинки. Края теста соединяем, плотно защипывая.
- Готовим вареники на пару. В пароварку наливаем воду, доводим до кипения. В чашу пароварки выкладываем вареники, оставляя между ними немного места. Готовим вареники на пару в течение 10-15 минут до готовности.
- Подаем вареники. Готовые вареники смазываем сливочным маслом, посыпаем сахаром, сметаной или вареньем.
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