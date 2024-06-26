Такие нежные, тающие во рту: рецепт вареников на пару с сыром

Если у вас нет много времени на приготовление пищи, попробуйте приготовить эти вареники.

Паровые вареники с сыром – это не просто блюдо, а классика украинской кухни. Нежные, рыхлые, с ароматной творожной начинкой, они способны покорить сердце даже самого требовательного гурмана.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеальных паровых вареников с творогом.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 300 г

Вода – 150 мл

Яйцо – 1 шт

Соль – 1/2 ч. л.

Для начинки:

Сыр – 500 г

Яйцо – 1 шт

Сахар – 2 ст. л.

Ванильный сахар – 1 пакетик (по желанию)

Изюм или цукаты (по желанию)

Приготовление:

Замешиваем тесто. В миску просеиваем муку, добавляем соль. В отдельной миске взбиваем яйцо с водой до однородной массы. Постепенно вливаем яичную смесь в муку, постоянно помешивая ложкой. Когда тесто станет слишком густым для мешалки, вымешиваем его руками до однородности. Тесто должно быть мягким, эластичным и не прилипать к рукам. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем "отдохнуть" на 30 минут. Готовим начинку. Сыр разминаем вилкой, добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар (по желанию), изюм или цукаты (по желанию). Тщательно перемешиваем до однородности. Лепим вареники. Тесто раскатываем в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. С помощью стакана или формочки вырезаем кружочки. На середину каждого кружочка кладем немного творожной начинки. Края теста соединяем, плотно защипывая. Готовим вареники на пару. В пароварку наливаем воду, доводим до кипения. В чашу пароварки выкладываем вареники, оставляя между ними немного места. Готовим вареники на пару в течение 10-15 минут до готовности. Подаем вареники. Готовые вареники смазываем сливочным маслом, посыпаем сахаром, сметаной или вареньем.

Также мы делились рецептом аппетитной клубники на зиму. А если у вас есть кабачки, приготовьте из них нежные и хрустящие драники.