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Новый тренд лета: рецепт латте с клубникой

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Автор
Этот кофе прекрасно освежает в жару (изображение создано с помощью ИИ)
Этот кофе прекрасно освежает в жару (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Такое латте поразит вас своим ароматом и ярким вкусом.

Лето – пора не только жары и солнца, но и свежих ягод и фруктов. Пора насладиться ими, приготовив вкусный и освежающий напиток. Одним из таких напитков является клубничный лат, сочетающий в себе насыщенный кофейный вкус с нежной клубничной кислинкой. Также, предлагаем квас из овсянки.

Напиток не требует много времени и усилий, а ингредиенты для него доступны каждому.

Ингредиенты:

  • Эспрессо – 50 мл
  • Молоко – 150 мл
  • Клубника – 50 г
  • Сахар или мед – по вкусу
  • Взбитые сливки (по желанию)

Приготовление:

  1. Приготовьте эспрессо. Сделайте эспрессо с помощью кофеварки или джезвы.
  2. Вспеньте молоко. Нагрейте молоко до 60°C. С помощью капучинатора или блендера вспеньте молоко до образования стойкой пены.
  3. Измельчите клубнику. Клубнику промойте, удалите плодоножки и измельчите блендером или толстой ложкой.
  4. Соедините ингредиенты. В стакан или бокал для латте влейте эспрессо. Добавьте клубничное пюре, сахар или мед по вкусу. Перемешайте.
  5. Добавьте молоко. Осторожно влейте вспененное молоко в стакан, стараясь сберечь пену.
  6. Украсьте. По желанию, украсьте заплатку взбитыми сливками или свежей клубникой.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".

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#Рецепт #Кофе #еда-Телеграф