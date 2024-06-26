Новый тренд лета: рецепт латте с клубникой
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такое латте поразит вас своим ароматом и ярким вкусом.
Лето – пора не только жары и солнца, но и свежих ягод и фруктов. Пора насладиться ими, приготовив вкусный и освежающий напиток. Одним из таких напитков является клубничный лат, сочетающий в себе насыщенный кофейный вкус с нежной клубничной кислинкой. Также, предлагаем квас из овсянки.
Напиток не требует много времени и усилий, а ингредиенты для него доступны каждому.
Ингредиенты:
- Эспрессо – 50 мл
- Молоко – 150 мл
- Клубника – 50 г
- Сахар или мед – по вкусу
- Взбитые сливки (по желанию)
Приготовление:
- Приготовьте эспрессо. Сделайте эспрессо с помощью кофеварки или джезвы.
- Вспеньте молоко. Нагрейте молоко до 60°C. С помощью капучинатора или блендера вспеньте молоко до образования стойкой пены.
- Измельчите клубнику. Клубнику промойте, удалите плодоножки и измельчите блендером или толстой ложкой.
- Соедините ингредиенты. В стакан или бокал для латте влейте эспрессо. Добавьте клубничное пюре, сахар или мед по вкусу. Перемешайте.
- Добавьте молоко. Осторожно влейте вспененное молоко в стакан, стараясь сберечь пену.
- Украсьте. По желанию, украсьте заплатку взбитыми сливками или свежей клубникой.
На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".