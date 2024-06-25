Интернет в восторге от этого блюда: дешевые, сытные и вкусные овощные стейки (видео)

Блюдо получается аппетитным и очень бюджетным

Для украинской кухни традиционны сложные блюда из капусты, например, аппетитные голубцы. Однако в последнее время в интернете повара предлагают готовить этот овощ необычным образом – а именно, жарить из него стейки. Предлагаем три разных рецепта: классический стейк из цветной капусты, стейк из молодой капусты с мясом а также супер-творожный стейк.

Румяная корочка и нежная мякоть: классический стейк из цветной капусты

Рецептом поделилась кулинарная ученая Джессика Гейвин. Такой стейк, запеченный в духовке, – идеальное решение для сытного блюда без мяса или аппетитного гарнира. Нарезав цветную капусту на толстые ломтики, вы можете создать стейки, которые легко запекать или жарить, чтобы получить хрустящую корочку и нежную мякоть.

Ингредиенты:

1 большая головка цветной капусты

оливковое масло

соль и перец по вкусу

чесночный порошок

паприка

тмин

кориандр

кайенский перец

карри

куркума

Способ приготовления:

Разогрейте духовой шкаф до 260°C. Срежьте листья и стебель цветной капусты. Разрежьте головку пополам, а затем на толстые ломтики (примерно 2,5 см толщиной). Выложите стейки цветной капусты на противень, застеленный пергаментом. Отдельно смешайте сухие специи. Слегка полейте капусту оливковым маслом. Посолите, поперчите и добавьте специи. Запекайте в течение 20-25 минут или до золотистой корочки. Переверните стейки и запекайте еще 10-15 минут или до мягкости.

Полноценное блюдо с куриным филе

Этот рецепт – отличный способ приготовить вкусное и сытное блюдо из молодой капусты и курицы. Благодаря простой подготовке и быстрому запеканию, вы можете насладиться этим блюдом в течение недели или на выходных. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Виктория Петренко.

Ингредиенты:

1 кочан молодой капусты

600 г куриного филе

1 луковица

200 г помидора

1 яйцо

3 ст. л. сметаны

150 г сыра

соль, черный перец, сушеный чеснок

растительное масло

итальянские травы

Способ приготовления:

Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Нарежьте молодую капусту на стейки толщиной 1,5-2 см. Выложите на противень, застеленный пергаментом. В небольшой миске смешайте растительное масло, соль, черный перец и сушеный чеснок. Смажьте этой смесью капусту по бокам. Куриное филе нарежьте кубиками. Лук мелко нашинкуйте, а помидор измельчите кубиками. В миске соедините куриное филе, лук, помидор, яйцо и сметану. Добавить соль, перец и итальянские травы. Перемешайте. Выложите смесь из курицы и овощей на капусту. Запекайте в духовке в течение 35-40 минут. За 5-10 минут до готовности посыпьте блюдо тертым сыром. Подавайте горячим, как самостоятельное блюдо или с гарниром.

Сырное наслаждение: аппетитный стейк под творожной шапкой

Рецептом поделился кулинарный блоггер под ником breezy.lemonade. Этот рецепт предлагает вам приготовить необычные "стейки" из цветной капусты, которые станут отличной альтернативой традиционным мясным блюдам. Это блюдо не только вкусное и сытное, но и очень привлекательное благодаря творожной шапочке.

Ингредиенты:

3-4 стейка из цветной капусты

1 ст. л. оливкового масла

щепотка соли

1/4 чайной ложки черного перца

1/2 чайной ложки порошка чили

1/2 чайной ложки порошка Пири Пири

1 ст. л. соуса шезван

моцарелла и сыр чеддер

петрушка для украшения

Способ приготовления:

Разогрейте духовой шкаф до 200°C. В миске смешайте оливковое масло, соль, перец, порошок чили, порошок Пири и соус шезван. Добавьте стейки из цветной капусты в смесь специй. Тщательно перемешайте, чтобы они были полностью покрыты. Выложите стейки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в течение 20-25 минут или до золотистого цвета и мягкости. За 5 минут до готовности посыпьте стейки тертыми сырами моцарелла и чеддера. Готовые стейки украсьте петрушкой и подавайте горячими.

Стейк из капусты может стать отличным угощением как на праздник, так и каждый день. Также мы делились очень интересным способом заготовки вишен на зиму.