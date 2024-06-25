Значительно дешевле и полезнее магазинной: как из трех ингредиентов приготовить дома шоколадную пасту

Паста получается еще вкуснее готовой из магазина

Мы рассказывали, как удачно заготовить вишни на зиму. Теперь делимся рецептом аппетитной шоколадной домашней пасты, которая готовится всего из трех ингредиентов, а получается гораздо вкуснее и полезнее, чем та, которую вы купите в магазине.

Как ее приготовить, рассказала кулинарная блоггерша под ником finefettlecookerys. Она не только вкусна и здорова, но и легко сделать дома с помощью нескольких простых ингредиентов.

Ингредиенты:

1 стакан миндаля

1/2 чашки шоколада (темного, молочного или белого по вашему выбору)

щепотка соли

Способ приготовления:

Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Равномерно разложите миндаль на противень и обжарьте его в разогретой духовке в течение 13-15 минут. Следите за миндалем, чтобы он не подгорел, и слегка встряхивайте или перемешивайте его в течение процесса. Когда миндаль будет хорошо обжарен и станет ароматным, извлеките его из духовки. Переложите горячий миндаль в блендер и размельчите его до состояния мелкой пасты. Это может занять несколько минут, и может быть, вам придется время от времени очищать стены блендера. Когда миндаль станет однородной кремообразной массой, добавьте щепотку соли для усиления вкуса. Добавьте шоколад и снова измельчите, пока все не соединится. Вы должны получить насыщенную и вкусную шоколадно-миндальную пасту. Переложите домашнюю шоколадно-миндальную пасту в герметичный контейнер или стеклянную банку. Перед хранением убедитесь, что контейнер чист и сух.

Эту миндально-шоколадную пасту можно хранить при комнатной температуре до 2 месяцев. Также мы делились рецептом аппетитной и оригинальной заправки в салат.