Самая нежная выпечка без труда: рецепт вишневого пирога
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Приготовление этого пирога не займет много времени.
Лето щедро дарит нам свои щедроты: спелые ягоды, душистые травы, ласковое солнце. Самое время согреть душу ароматной выпечкой, которая напомнит о тепле летних дней.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом вишневого пирога – простого, но невероятно вкусного блюда, которое станет украшением любого уютного чаепития.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука пшеничная – 250 г
- Сливочное масло – 150 г (холодное)
- Сахар – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Разрыхлитель теста – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
Для начинки:
- Вишня (свежая или замороженная) – 500 г
- Сахар – 100 г (по вкусу)
- Крахмал кукурузный – 1 ст. л.
- Корица молотая – 1 ч. л. (по желанию)
Дополнительно:
- Сахарная пудра – для посыпки (по желанию)
Приготовление:
1. Готовим тесто. В миске смешаем муку, разрыхлитель теста и соль. Добавим холодное сливочное масло, натертое на крупной терке и руками перетрем в крошку. Добавим сахар, яйцо и замесим тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным. Завернем его в пищевую пленку и поставим в холодильник на 30 минут.
2. Готовим начинку. Вишню промоем, если используем свежую, или разморозим, если заморожена. С вишни удалим косточки. В миске смешаем вишню, сахар, крахмал и корицу (по желанию).
3. Формируем пирог. Противень застелим пергаментной бумагой. Тесто разделим на две части: большую и меньшую. Большую часть теста раскатаем в пласт толщиной 5 мм. Выложим пласт теста в форму, формируя бортики.
4. Добавляем начинку. Выложим вишневую начинку на тесто, равномерно распределяя ее по всей поверхности.
5. Завершаем пирог. С меньшей части теста сформируем решетку или другие декоративные элементы. Выложим их на начинку.
6. Выпекаем пирог. Разогреем духовой шкаф до 180°C. Выпекаем пирог в течение 40-50 минут до золотистого цвета.
7. Подаем пирог. Готовый пирог охладим, по желанию посыпаем сахарной пудрой. Подаем к столу с чаем, кофе или какао.
Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.