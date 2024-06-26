Самая нежная выпечка без труда: рецепт вишневого пирога

Приготовление этого пирога не займет много времени.

Лето щедро дарит нам свои щедроты: спелые ягоды, душистые травы, ласковое солнце. Самое время согреть душу ароматной выпечкой, которая напомнит о тепле летних дней.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом вишневого пирога – простого, но невероятно вкусного блюда, которое станет украшением любого уютного чаепития.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная – 250 г

Сливочное масло – 150 г (холодное)

Сахар – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель теста – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Для начинки:

Вишня (свежая или замороженная) – 500 г

Сахар – 100 г (по вкусу)

Крахмал кукурузный – 1 ст. л.

Корица молотая – 1 ч. л. (по желанию)

Дополнительно:

Сахарная пудра – для посыпки (по желанию)

Приготовление:

1. Готовим тесто. В миске смешаем муку, разрыхлитель теста и соль. Добавим холодное сливочное масло, натертое на крупной терке и руками перетрем в крошку. Добавим сахар, яйцо и замесим тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным. Завернем его в пищевую пленку и поставим в холодильник на 30 минут.

2. Готовим начинку. Вишню промоем, если используем свежую, или разморозим, если заморожена. С вишни удалим косточки. В миске смешаем вишню, сахар, крахмал и корицу (по желанию).

3. Формируем пирог. Противень застелим пергаментной бумагой. Тесто разделим на две части: большую и меньшую. Большую часть теста раскатаем в пласт толщиной 5 мм. Выложим пласт теста в форму, формируя бортики.

4. Добавляем начинку. Выложим вишневую начинку на тесто, равномерно распределяя ее по всей поверхности.

5. Завершаем пирог. С меньшей части теста сформируем решетку или другие декоративные элементы. Выложим их на начинку.

6. Выпекаем пирог. Разогреем духовой шкаф до 180°C. Выпекаем пирог в течение 40-50 минут до золотистого цвета.

7. Подаем пирог. Готовый пирог охладим, по желанию посыпаем сахарной пудрой. Подаем к столу с чаем, кофе или какао.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.