Феерия вкуса и аромата: рецепт креветок в сырном соусе

Этот рецепт покорит даже самого взыскательного гурмана.

Креветки – это не только вкусный и полезный морепродукт, но и настоящее украшение любого стола. Их нежное мясо богато белоком, витаминами и минералами, а разнообразие способов приготовления позволяет создавать настоящие кулинарные шедевры. Также предлагаем рецепт креветок с медом.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом креветок в творожном соусе, который станет настоящей феерией вкуса и аромата для ваших близких.

Ингредиенты:

500 г креветок (очищенных)

200 г сливок (10-20%)

100 г сыра (твердого или полужесткого)

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка сливочного масла

1 столовая ложка муки

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Подготовить креветки. Креветки разморозить (если заморожены), промыть под проточной водой, обсушить бумажными полотенцами. Приготовить соус. Лук мелко порезать, чеснок измельчить.

На сковороде разогреть оливковое и обжарить лук до золотистого цвета.

Добавить чеснок и обжарить еще 30 секунд.

Всыпать муку и быстро перемешать.

Влить сливки, довести до кипения и варить на медленном огне в течение 5 минут, постоянно помешивая до загустения соуса.

Снять с огня, добавить тертый творог, соль и перец по вкусу, перемешать до растворения творога.

3. Обжарить креветки. На второй сковороде разогреть сливочное масло.

Обжарить креветки в течение 2-3 минут с каждой стороны до золотистого цвета.

4. Соединить креветки и соус. Добавить креветки к творожному соусу и аккуратно перемешать.

Прогреть в течение 1 минуты.

5. Подавайте к столу. Креветки в творожном соусе можно подавать с гарниром из риса, пасты или овощей.

Также можно посыпать свежайшей зеленью.

Совет:

Для более насыщенного вкуса можно добавить к соусу немного мускатного ореха или сушеного тимьяна.

Креветки можно мариновать перед обжаркой в лимонном соке с оливковым маслом, специями и травами.

Вместо сливок можно использовать молоко, но соус будет менее густым.

А если вы любите вкусные и простые салаты, рекомендуем приготовить это блюдо с кукурузой всего за 15 минут. Также предлагаем вам рецепт салата с креветками и сыром.