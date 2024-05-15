Феерия вкуса и аромата: рецепт креветок в сырном соусе
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Этот рецепт покорит даже самого взыскательного гурмана.
Креветки – это не только вкусный и полезный морепродукт, но и настоящее украшение любого стола. Их нежное мясо богато белоком, витаминами и минералами, а разнообразие способов приготовления позволяет создавать настоящие кулинарные шедевры. Также предлагаем рецепт креветок с медом.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом креветок в творожном соусе, который станет настоящей феерией вкуса и аромата для ваших близких.
Ингредиенты:
- 500 г креветок (очищенных)
- 200 г сливок (10-20%)
- 100 г сыра (твердого или полужесткого)
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 1 столовая ложка муки
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Подготовить креветки. Креветки разморозить (если заморожены), промыть под проточной водой, обсушить бумажными полотенцами.
- Приготовить соус. Лук мелко порезать, чеснок измельчить.
На сковороде разогреть оливковое и обжарить лук до золотистого цвета.
Добавить чеснок и обжарить еще 30 секунд.
Всыпать муку и быстро перемешать.
Влить сливки, довести до кипения и варить на медленном огне в течение 5 минут, постоянно помешивая до загустения соуса.
Снять с огня, добавить тертый творог, соль и перец по вкусу, перемешать до растворения творога.
3. Обжарить креветки. На второй сковороде разогреть сливочное масло.
Обжарить креветки в течение 2-3 минут с каждой стороны до золотистого цвета.
4. Соединить креветки и соус. Добавить креветки к творожному соусу и аккуратно перемешать.
Прогреть в течение 1 минуты.
5. Подавайте к столу. Креветки в творожном соусе можно подавать с гарниром из риса, пасты или овощей.
Также можно посыпать свежайшей зеленью.
Совет:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить к соусу немного мускатного ореха или сушеного тимьяна.
- Креветки можно мариновать перед обжаркой в лимонном соке с оливковым маслом, специями и травами.
- Вместо сливок можно использовать молоко, но соус будет менее густым.
А если вы любите вкусные и простые салаты, рекомендуем приготовить это блюдо с кукурузой всего за 15 минут. Также предлагаем вам рецепт салата с креветками и сыром.