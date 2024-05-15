Феєрія смаку та аромату: рецепт креветок у сирному соусі

Цей рецепт підкорить навіть найвибаглівишого гурмана.

Креветки – це не лише смачний та корисний морепродукт, але й справжня окраса будь-якого столу. Їх ніжне м'ясо багате на білок, вітаміни та мінерали, а різноманіття способів приготування дозволяє створювати справжні кулінарні шедеври. Також, пропонуємо рецепт креветок з медом.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом креветок у сирному соусі, який стане справжньою феєрією смаку та аромату для ваших близьких.

Інгредієнти:

500 г креветок (очищених)

200 г вершків (10-20%)

100 г сиру (твердого або напівтвердого)

1 цибулина

1 зубчик часнику

1 столова ложка оливкової олії

1 столова ложка вершкового масла

1 столова ложка борошна

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Підготувати креветки. Креветки розморозити (якщо заморожені), промити під проточною водою, обсушити паперовими рушниками. Приготувати соус. Цибулю дрібно нарізати, часник подрібнити.

На сковороді розігріти оливкову олію та обсмажити цибулю до золотистого кольору.

Додати часник та обсмажити ще 30 секунд.

Всипати борошно та швидко перемішати.

Влити вершки, довести до кипіння та варити на повільному вогні протягом 5 хвилин, постійно помішуючи, до загустіння соусу.

Зняти з вогню, додати тертий сир, сіль та перець за смаком, перемішати до розчинення сиру.

3. Обсмажити креветки. На другій сковороді розігріти вершкове масло.

Обсмажити креветки протягом 2-3 хвилин з кожного боку до золотистого кольору.

4. З'єднати креветки та соус. Додати креветки до сирного соусу та акуратно перемішати.

Прогріти протягом 1 хвилини.

5. Подавайте до столу. Креветки в сирному соусі можна подавати з гарніром з рису, пасти або овочів.

Також можна посипати свіжою зеленню.

Порада:

Для більш насиченого смаку можна додати до соусу трохи мускатного горіха або сушеного чебрецю.

Креветки можна маринувати перед обсмаженням у лимонному соці з оливковою олією, спеціями та травами.

Замість вершків можна використовувати молоко, але соус буде менш густим.

А якщо ви любите смачні та прості салати, рекомендуємо приготувати цю страву з кукурудзою лише за 15 хвилин. Також, пропонуємо вам рецепт салату з креветками та сиром.