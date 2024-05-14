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В ресторане такого нет: рецепт тигровых креветок с медом и перцем

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти креветки станут ароматным деликатесом к вашему столу (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 14 мая 2024, 12:55
Эти креветки станут ароматным деликатесом к вашему столу (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Это блюдо понравится даже тем, кто не любит креветки.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить изысканное и одновременно простое блюдо – тигровые креветки в пикантном медово-перечном соусе. Эта закуска станет настоящим хитом вашего стола, удивив гостей не только изысканным вкусом, но и ярким аппетитным видом. Также, предлагаем рецепт ароматных креветок с чесноком.

Ингредиенты:

  • 500 г тигровых креветок (очищенных)
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. острого перца чили (или по вкусу)
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/2 ч. л. имбиря (тертого)
  • Сок половины лайма
  • Соль и перец по вкусу
  • Кунжут для декора (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовить креветки. Креветки разморозить (если заморожены), промыть под проточной водой, обсушить бумажными полотенцами.
  2. Приготовить маринад. В миске смешать мед, соевый соус, оливковое масло, острый перец чили, измельченный чеснок, тертый имбирь, сок лайма, соль и перец. Отлично перемешать маринад.
  3. Замариновать креветки. Добавить креветки в маринад, тщательно перемешать, чтобы каждая креветка была покрыта соусом. Накрыть чашку пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.
  4. Обжарить креветки. Разогреть сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Обжарить креветки в течение 3-4 минут с каждой стороны или до золотистого цвета и готовности.
  5. Подача. Готовые креветки выложить на тарелку, посыпать кунжутом (по желанию) и подавать на стол.

Совет:

  • Это блюдо можно подавать с гарниром из риса, овощей или салатом.
  • Также можно добавить в маринад немного тертой цедры лайма или лимона.
  • Если вы не любите острые блюда, можете снизить количество острого перца чили.
  • Креветки в медово-перечном соусе станут великолепной закуской для праздничного стола или романтического ужина.

А если вы любите вкусные и простые салаты, рекомендуем приготовить это блюдо с кукурузой всего за 15 минут. Также предлагаем вам рецепт салата с креветками и сыром.

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