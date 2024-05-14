В ресторане такого нет: рецепт тигровых креветок с медом и перцем

Это блюдо понравится даже тем, кто не любит креветки.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить изысканное и одновременно простое блюдо – тигровые креветки в пикантном медово-перечном соусе. Эта закуска станет настоящим хитом вашего стола, удивив гостей не только изысканным вкусом, но и ярким аппетитным видом. Также, предлагаем рецепт ароматных креветок с чесноком.

Ингредиенты:

500 г тигровых креветок (очищенных)

2 ст. л. меда

1 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. острого перца чили (или по вкусу)

1 зубчик чеснока

1/2 ч. л. имбиря (тертого)

Сок половины лайма

Соль и перец по вкусу

Кунжут для декора (по желанию)

Приготовление:

Подготовить креветки. Креветки разморозить (если заморожены), промыть под проточной водой, обсушить бумажными полотенцами. Приготовить маринад. В миске смешать мед, соевый соус, оливковое масло, острый перец чили, измельченный чеснок, тертый имбирь, сок лайма, соль и перец. Отлично перемешать маринад. Замариновать креветки. Добавить креветки в маринад, тщательно перемешать, чтобы каждая креветка была покрыта соусом. Накрыть чашку пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. Обжарить креветки. Разогреть сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Обжарить креветки в течение 3-4 минут с каждой стороны или до золотистого цвета и готовности. Подача. Готовые креветки выложить на тарелку, посыпать кунжутом (по желанию) и подавать на стол.

Совет:

Это блюдо можно подавать с гарниром из риса, овощей или салатом.

Также можно добавить в маринад немного тертой цедры лайма или лимона.

Если вы не любите острые блюда, можете снизить количество острого перца чили.

Креветки в медово-перечном соусе станут великолепной закуской для праздничного стола или романтического ужина.

А если вы любите вкусные и простые салаты, рекомендуем приготовить это блюдо с кукурузой всего за 15 минут. Также предлагаем вам рецепт салата с креветками и сыром.