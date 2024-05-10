Солнце в вашем холодильнике: как приготовить бюджетное варенье из одуванчиков

Прекрасный рецепт, который точно удастся

Мы делились рецептом вкусных рогаликов. Теперь рассказываем, как из цветков одуванчика приготовить очень вкусное и ароматное варенье.

Заготовка имеет невероятный янтарный цвет, а по вкусу напоминает мед. Очень вкусно есть его с травяным чаем, оладьями или блинчиками. Готовится это варенье-сироп из самых цветов, поэтому отделите их от зеленых стеблей. Рецептом поделились на портале "Есть".

Ингредиенты:

400 цветков одуванчика

1,5 кг сахара

1 лимон

1 л воды

Способ приготовления:

Соберите одуванчики. Выбирайте цветки в экологически чистом месте, желательно в солнечный день, когда они полностью раскрыты. Залейте цветки водой, доведите до кипения и варите 20 минут. Процедите отвар через марлю или сито. В процеженный отвар добавьте сахар, измельченный лимон вместе с цедрой (можно смолоть блендером или пропустить через мясорубку). Доведите смесь до кипения, затем убавьте огонь и варите 30 минут, постоянно помешивая. Если вы хотите иметь однородную консистенцию, варенье можно снова процедить, чтобы удалить дольки лимона. Залейте горячее варенье в стерилизованные банки и плотно закатайте.

Чтобы варенье дольше хранилось, добавьте в него немного лимонной кислоты – на кончике ножа на 1 литр варенья. Это отличный способ сохранить лето в собственном доме. Также мы рассказывали, как приготовить отличный пирог с яблоками.