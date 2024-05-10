Сонце у вашому холодильнику: як приготувати бюджетне варення з кульбаб
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Чудовий рецепт, який точно вдасться
Ми ділились рецептом смачних рогаликів. Тепер розповідаємо, як із квіток кульбаби приготувати дуже смачне та ароматне варення.
Заготівля має неймовірний бурштиновий колір, а на смак нагадує мед. Дуже смачно їсти його з трав’яним чаєм, оладками або млинцями. Готується це варення-сироп із самих квітів, тому відділіть їх від зелених стебел. Рецептом поділились на порталі "Їсти".
Інгредієнти:
- 400 квіток кульбаби
- 1,5 кг цукру
- 1 лимон
- 1 л води
Спосіб приготування:
- Зберіть кульбаби. Вибирайте квітки в екологічно чистому місці, бажано в сонячний день, коли вони повністю розкриті.
- Залийте квітки водою, доведіть до кипіння і варіть 20 хвилин. Процідіть відвар через марлю або сито.
- У проціджений відвар додайте цукор, подрібнений лимон разом із цедрою (можна змолоти блендером або пропустити через м'ясорубку). Доведіть суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 30 хвилин, постійно помішуючи.
- Якщо ви хочете мати однорідну консистенцію, варення можна ще раз процідити, щоб видалити часточки лимона. Залийте гаряче варення у стерилізовані банки і щільно закатайте.
Щоб варення довше зберігалося, додайте в нього трохи лимонної кислоти — на кінчику ножа на 1 літр варення. Це чудовий спосіб зберегти літо у власній домівці. Також ми розповідали, як приготувати чудовий пиріг з яблуками.