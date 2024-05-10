Сонце у вашому холодильнику: як приготувати бюджетне варення з кульбаб

Чудовий рецепт, який точно вдасться

Ми ділились рецептом смачних рогаликів. Тепер розповідаємо, як із квіток кульбаби приготувати дуже смачне та ароматне варення.

Заготівля має неймовірний бурштиновий колір, а на смак нагадує мед. Дуже смачно їсти його з трав’яним чаєм, оладками або млинцями. Готується це варення-сироп із самих квітів, тому відділіть їх від зелених стебел. Рецептом поділились на порталі "Їсти".

Інгредієнти:

400 квіток кульбаби

1,5 кг цукру

1 лимон

1 л води

Спосіб приготування:

Зберіть кульбаби. Вибирайте квітки в екологічно чистому місці, бажано в сонячний день, коли вони повністю розкриті. Залийте квітки водою, доведіть до кипіння і варіть 20 хвилин. Процідіть відвар через марлю або сито. У проціджений відвар додайте цукор, подрібнений лимон разом із цедрою (можна змолоти блендером або пропустити через м'ясорубку). Доведіть суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 30 хвилин, постійно помішуючи. Якщо ви хочете мати однорідну консистенцію, варення можна ще раз процідити, щоб видалити часточки лимона. Залийте гаряче варення у стерилізовані банки і щільно закатайте.

Щоб варення довше зберігалося, додайте в нього трохи лимонної кислоти — на кінчику ножа на 1 літр варення. Це чудовий спосіб зберегти літо у власній домівці. Також ми розповідали, як приготувати чудовий пиріг з яблуками.