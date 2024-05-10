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Сонце у вашому холодильнику: як приготувати бюджетне варення з кульбаб

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Варення виходить сонячне і дуже ароматне
Варення виходить сонячне і дуже ароматне. Фото ТСН

Чудовий рецепт, який точно вдасться

Ми ділились рецептом смачних рогаликів. Тепер розповідаємо, як із квіток кульбаби приготувати дуже смачне та ароматне варення.

Заготівля має неймовірний бурштиновий колір, а на смак нагадує мед. Дуже смачно їсти його з трав’яним чаєм, оладками або млинцями. Готується це варення-сироп із самих квітів, тому відділіть їх від зелених стебел. Рецептом поділились на порталі "Їсти".

Інгредієнти:

  • 400 квіток кульбаби
  • 1,5 кг цукру
  • 1 лимон
  • 1 л води

Спосіб приготування:

  1. Зберіть кульбаби. Вибирайте квітки в екологічно чистому місці, бажано в сонячний день, коли вони повністю розкриті.
  2. Залийте квітки водою, доведіть до кипіння і варіть 20 хвилин. Процідіть відвар через марлю або сито.
  3. У проціджений відвар додайте цукор, подрібнений лимон разом із цедрою (можна змолоти блендером або пропустити через м'ясорубку). Доведіть суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 30 хвилин, постійно помішуючи.
  4. Якщо ви хочете мати однорідну консистенцію, варення можна ще раз процідити, щоб видалити часточки лимона. Залийте гаряче варення у стерилізовані банки і щільно закатайте.

Щоб варення довше зберігалося, додайте в нього трохи лимонної кислоти — на кінчику ножа на 1 літр варення. Це чудовий спосіб зберегти літо у власній домівці. Також ми розповідали, як приготувати чудовий пиріг з яблуками.

Теги:
#Рецепт #Варення #Кульбаба #Заготівля