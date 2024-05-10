Лучший способ хранения смородины на зиму: проверенный рецепт заготовки, где ничего не нужно стерилизовать и закатывать
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Смородина, замороженная в мусе
Мы делились рецептом вкусного пирога с яблоками. А чтобы целый год иметь больше вариантов начинки, храните рецепт вкусной заготовки из смородины.
Рецептом смородины в мухе поделились на портале "Школа Жизни". Ничего не нужно закатывать и стерилизовать. Чтобы наслаждаться ароматом и пользой смородины во время зимы, важно правильно заморозить ягоды.
Ингредиенты:
- Смородина
- Сахар — по вкусу
Способ приготовления:
- Отберите зрелые ягоды смородины, удалите плодоножку и тщательно промойте под холодной водой. Дайте ягодкам обсохнуть на полотенце.
- Разделите ягоды на две части. Одну половину уложите в небольшие контейнеры, заполняя их наполовину.
- Вторую половину ягод измельчите в блендере до состояния однородного пюре. Переведите пюре в чистую миску.
- Добавьте сахар по вкусу и осторожно перемешайте. Если ягоды кислые, сахара можно добавить больше.
- Взбейте смесь сахара с миксером пюре до полного растворения сахара и увеличения объема массы. Вылейте полученный мусс на ягоды в контейнерах. Немного стряхните контейнеры, чтобы мусс равномерно распределился.
- Заморозьте смородину в морозильной камере. Размороженную смородину с муссом рекомендуется употребить в течение 2 дней, ведь она не хранится долго в холодильнике.
Наслаждайтесь свежим вкусом смородины зимой. Ее можно как просто есть с чаем, так и сделать начинкой для вкусных рогаликов.