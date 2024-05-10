Лучший способ хранения смородины на зиму: проверенный рецепт заготовки, где ничего не нужно стерилизовать и закатывать

Смородина, замороженная в мусе

Мы делились рецептом вкусного пирога с яблоками. А чтобы целый год иметь больше вариантов начинки, храните рецепт вкусной заготовки из смородины.

Рецептом смородины в мухе поделились на портале "Школа Жизни". Ничего не нужно закатывать и стерилизовать. Чтобы наслаждаться ароматом и пользой смородины во время зимы, важно правильно заморозить ягоды.

Ингредиенты:

Смородина

Сахар — по вкусу

Способ приготовления:

Отберите зрелые ягоды смородины, удалите плодоножку и тщательно промойте под холодной водой. Дайте ягодкам обсохнуть на полотенце. Разделите ягоды на две части. Одну половину уложите в небольшие контейнеры, заполняя их наполовину. Вторую половину ягод измельчите в блендере до состояния однородного пюре. Переведите пюре в чистую миску. Добавьте сахар по вкусу и осторожно перемешайте. Если ягоды кислые, сахара можно добавить больше. Взбейте смесь сахара с миксером пюре до полного растворения сахара и увеличения объема массы. Вылейте полученный мусс на ягоды в контейнерах. Немного стряхните контейнеры, чтобы мусс равномерно распределился. Заморозьте смородину в морозильной камере. Размороженную смородину с муссом рекомендуется употребить в течение 2 дней, ведь она не хранится долго в холодильнике.

Наслаждайтесь свежим вкусом смородины зимой. Ее можно как просто есть с чаем, так и сделать начинкой для вкусных рогаликов.