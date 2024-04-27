В чем нельзя мариновать мясо: два неудачных компонента, которые все добавляют

Как приготовить вкусный маринад для шашлыка

Мы рассказывали об ошибках, из-за которых мясо становится жестким. Маринад – это основа вкусного и сочного шашлыка. Однако существуют ингредиенты, которые портят его вкус и текстуру.

Тем не менее, они часто встречаются в рецептах маринада. Telegraf рассказывает, почему следует избегать во время приготовления шашлыка уксуса и майонеза.

Почему не стоит лить уксус в маринад

С этим компонентом легко переборщить, а это точно сделает мясо кислым и жестким. На самом деле уксус не размягчает мясо. Если же оставить его больше, чем на несколько часов, то куски станут еще жестче. Если хотите добавить кислоту, используйте лимонный сок, который придаст и экзотическому аромату.

Почему майонез – неудачная основа для маринования

Майонез может показаться удачным выбором, ведь он есть в каждом холодильнике. Однако это решение ошибочно. Майонез не придаст мясу никакого вкуса, только сделает его более жирным. Кроме того, не стоит забывать, что это холодный соус, его кладут в неразогреваемые салаты и закуски. При высоких температурах хороший домашний майонез просто расслоится на растительное масло и яичный желток. С магазинным такого не произойдет, однако и вкус мяса он не придаст.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить вкусный и сочный шашлык, который обрадует вас и ваших близких. Также мы рассказывали о важной ошибке в приготовлении холодца.