Хватит добавлять в котлеты хлеб: они получатся сочнее, если добавить другие продукты

Эти продукты сделают котлеты более полезными и витаминными

Сочные, нежные котлетки давно вошла в нашу жизнь. Как правило, их готовят из мясного фарша, смешивая его с обычным хлебом. Возможно, такой хитрый рецепт появился во время СССР, чтобы увеличить количество котлет на тарелках.

Однако хлеб в котлетах выполняет важную роль — именно благодаря ему эти мясные шарики становятся сочными и пышными. Однако не один лишь хлеб может справиться с этой задачей. Вместе с "Важно знать" расскажем о менее калорийных продуктах, которые можно добавить в фарш, чтобы котлетки получились вкусным.

Что добавить в фарш для котлет кроме хлеба

Отличной и полезной заменой хлебу может быть капуста. Этот овощ отменно удерживает внутри котлеты мясной сок и добавляет блюду сочности. Кроме того, перемолотая в блендере или пропущенная через мясорубку капуста добавит еще и пикантности вкуса.

Конечно же, зимой кабачки дорогие, но вот летом это отличная "компания" фаршу. Молодой овощ можно просто натереть и отправить к мясу, а со старого кабачка лучше предварительно снять кожицу и удалить семена.

Еще один отличный заменитель хлеба — картофельное пюре. Оно также сделает котлетки более полезными, пышными и сочными.

Ранее мы рассказывали, что поможет сделать котлеты сочными обычная сметана. Вы оближете после таких биточков тарелку.