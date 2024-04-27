Хватит добавлять в котлеты хлеб: они получатся сочнее, если добавить другие продукты
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Эти продукты сделают котлеты более полезными и витаминными
Сочные, нежные котлетки давно вошла в нашу жизнь. Как правило, их готовят из мясного фарша, смешивая его с обычным хлебом. Возможно, такой хитрый рецепт появился во время СССР, чтобы увеличить количество котлет на тарелках.
Однако хлеб в котлетах выполняет важную роль — именно благодаря ему эти мясные шарики становятся сочными и пышными. Однако не один лишь хлеб может справиться с этой задачей. Вместе с "Важно знать" расскажем о менее калорийных продуктах, которые можно добавить в фарш, чтобы котлетки получились вкусным.
Что добавить в фарш для котлет кроме хлеба
Отличной и полезной заменой хлебу может быть капуста. Этот овощ отменно удерживает внутри котлеты мясной сок и добавляет блюду сочности. Кроме того, перемолотая в блендере или пропущенная через мясорубку капуста добавит еще и пикантности вкуса.
Конечно же, зимой кабачки дорогие, но вот летом это отличная "компания" фаршу. Молодой овощ можно просто натереть и отправить к мясу, а со старого кабачка лучше предварительно снять кожицу и удалить семена.
Еще один отличный заменитель хлеба — картофельное пюре. Оно также сделает котлетки более полезными, пышными и сочными.
Ранее мы рассказывали, что поможет сделать котлеты сочными обычная сметана. Вы оближете после таких биточков тарелку.