Возьмите лаваш и немного сыра: сытный пирог будет на столе в считанные минуты
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Подойдет как для чаепития в семейном кругу, так и для приема гостей
Лаваш – базовый продукт из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Из него готовят вкусные закуски, как, например, с яйцами, крабовыми палочками и кукурузой, делают роллы на перекус или же пекут пироги.
Рецептом одного из таких мы сегодня хотим поделиться. Готовится блюдо раз-два и впечатляет своим вкусом, информируют на Instagram-странице "marafon18_6".
Как приготовить пирог из лаваша
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 200 г;
- лаваш – 200 г;
- йогурт натуральный – 250 г;
- яйца куриные – 2 шт.;
- сыр твердый – 150 г;
- соль, укроп – по вкусу;
Способ приготовления:
- Лаваш мелко порезать.
- Сыр натереть на терке.
- Смешать все ингредиенты.
- Выложить все в форму для запекания.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
А если вы любите соленые пироги, советуем приготовить его с грибами. Тесто удивительно, а начинка может быть любой.