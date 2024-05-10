Возьмите лаваш и немного сыра: сытный пирог будет на столе в считанные минуты

Подойдет как для чаепития в семейном кругу, так и для приема гостей

Лаваш – базовый продукт из которого можно приготовить множество вкусных блюд. Из него готовят вкусные закуски, как, например, с яйцами, крабовыми палочками и кукурузой, делают роллы на перекус или же пекут пироги.

Рецептом одного из таких мы сегодня хотим поделиться. Готовится блюдо раз-два и впечатляет своим вкусом, информируют на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить пирог из лаваша

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 200 г;

лаваш – 200 г;

йогурт натуральный – 250 г;

яйца куриные – 2 шт.;

сыр твердый – 150 г;

соль, укроп – по вкусу;

Способ приготовления:

Лаваш мелко порезать. Сыр натереть на терке. Смешать все ингредиенты. Выложить все в форму для запекания. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

А если вы любите соленые пироги, советуем приготовить его с грибами. Тесто удивительно, а начинка может быть любой.