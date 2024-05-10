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Візьміть лаваш та трохи сиру: ситний пиріг буде на столі за лічені хвилини

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Простий, швидкий та смачний пиріг з доступних інгредієнтів
Простий, швидкий та смачний пиріг з доступних інгредієнтів. Фото 1000.menu

Підійде як для чаювання в родинному колі, так і для приймання гостей

Лаваш — базовий продукт із якого можна приготувати безліч смачних страв. З нього готують смачні закуски, як, наприклад, з яйцями, крабовими паличками та кукурудзою, роблять роли на перекус або ж печуть пироги.

Рецептом одного з таких ми хочемо сьогодні поділитися. Готується страва на раз-два та вражає своїм смаком, інформують на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати пиріг з лаваша

Інгредієнти:

  • сир кисломолочний – 200 г;
  • лаваш – 200 г;
  • йогурт натуральний – 250 г;
  • яйця курячі – 2 шт.;
  • сир твердий – 150 г;
  • сіль, кріп – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Лаваш дрібно нарізати.
  2. Сир натерти на тертці.
  3. Змішати всі інгредієнти.
  4. Викласти все у форму для запікання.
  5. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.

А якщо ви любите солоні пироги, рекомендуємо приготувати його з грибами. Тісто дивовижне, а начинка може бути будь-якою.

Теги:
#Лаваш #Готуємо вдома #Пиріг