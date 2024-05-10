Візьміть лаваш та трохи сиру: ситний пиріг буде на столі за лічені хвилини
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Підійде як для чаювання в родинному колі, так і для приймання гостей
Лаваш — базовий продукт із якого можна приготувати безліч смачних страв. З нього готують смачні закуски, як, наприклад, з яйцями, крабовими паличками та кукурудзою, роблять роли на перекус або ж печуть пироги.
Рецептом одного з таких ми хочемо сьогодні поділитися. Готується страва на раз-два та вражає своїм смаком, інформують на Instagram-сторінці "marafon18_6".
Як приготувати пиріг з лаваша
Інгредієнти:
- сир кисломолочний – 200 г;
- лаваш – 200 г;
- йогурт натуральний – 250 г;
- яйця курячі – 2 шт.;
- сир твердий – 150 г;
- сіль, кріп – за смаком;
Спосіб приготування:
- Лаваш дрібно нарізати.
- Сир натерти на тертці.
- Змішати всі інгредієнти.
- Викласти все у форму для запікання.
- Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.
А якщо ви любите солоні пироги, рекомендуємо приготувати його з грибами. Тісто дивовижне, а начинка може бути будь-якою.