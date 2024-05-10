Візьміть лаваш та трохи сиру: ситний пиріг буде на столі за лічені хвилини

Підійде як для чаювання в родинному колі, так і для приймання гостей

Лаваш — базовий продукт із якого можна приготувати безліч смачних страв. З нього готують смачні закуски, як, наприклад, з яйцями, крабовими паличками та кукурудзою, роблять роли на перекус або ж печуть пироги.

Рецептом одного з таких ми хочемо сьогодні поділитися. Готується страва на раз-два та вражає своїм смаком, інформують на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати пиріг з лаваша

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 200 г;

лаваш – 200 г;

йогурт натуральний – 250 г;

яйця курячі – 2 шт.;

сир твердий – 150 г;

сіль, кріп – за смаком;

Спосіб приготування:

Лаваш дрібно нарізати. Сир натерти на тертці. Змішати всі інгредієнти. Викласти все у форму для запікання. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.

А якщо ви любите солоні пироги, рекомендуємо приготувати його з грибами. Тісто дивовижне, а начинка може бути будь-якою.