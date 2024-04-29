Три ингредиента и необычная заливка: такой пирог захочется готовить каждый день

Отлично к завтраку и для сытного перекуса

Лаваш — отличный ингредиент для быстрых завтраков и сытных перекусов. Однако с этим продуктом можно приготовить много различных блюд, и даже мясные пироги.

Вместе с "На пенсии" поделимся ленивым рецептом пирога. Для этого пирога не нужно замешивать тесто, раскатывать его, он готовится на основе лаваша и фарша. Готовится он быстро и просто, а в результате у вас получится настоящий шедевр, который у вас будут просить постоянно.

Как приготовить ленивый пирог с мясом и пикантной заливкой

Ингредиенты:

лаваш – 2 листа;

фарш (свино-говяжий) — 750 г;

лук – 3 шт.;

соль и специи — по вкусу.

Для заливки:

куриное яйцо — 3 шт.;

сметана любой жирности — 200 г;

сыр (твердый или моцарелла) — 200 г;

соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Чистим, мелко нарезаем лук или натираем его на терке, отправляем в мясной фарш вместе с солью и специями. Все тщательно вымешиваем. Для приготовления заливки в глубокой миске смешиваем сметану, яйца и любимые специи. Полученную массу взбиваем венчиком до однородности. На крупной терке натираем твердый сыр. На каждый лист лаваша выкладываем фарш и заворачиваем рулетом. Нарезаем одинаковыми кусочками и выкладываем в смазанную маслом форму для запекания. Сверху выливаем начинку. Форму отправляем в разогретую до 180 градусах духовку в течение 30-35 минут. Достаем пирог, посыпаем сверху сыром и отправляем в духовку еще на 10 минут. Даем остыть и достаем из формы.

Осталось немного лаваша? Приготовьте с ним азербайджанский плов — получится очень необычно.