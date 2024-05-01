Запаситесь лавашами для этой закуски: она просто готовится и быстро съедается
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Она станет хитом даже на праздничном столе
Сложно представить сытный перекус, дружеские посиделки или праздничный стол без разнообразных закусок. Они выручают и во время праздника, и во время внезапного голода или неожиданных гостей.
Множество рецептов закусок невозможно представить без лаваша. Вот и "Главред" делится рецептом сытной и вкусной закуски, для которой вам понадобятся простейшие продукты. Результат получится такой, что не стыдно будет и на стол подать.
Как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками
Ингредиенты на 8-10 порций:
- лаваш прямоугольной формы — 1 шт.;
- куриные яйца — 4 шт.;
- крабовые палочки — 4 шт.;
- консервированная кукуруза — 100 г;
- огурец — 2 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриные яйца отвариваем круто. Даем им остыть, чистим и мелко нарезаем.
- С консервированной кукурузы сливаем жидкость.
- Твердый сыр натираем на мелкой терке.
- Смешиваем подготовленные ингредиенты, добавляем майонез и все тщательно перемешиваем.
- Огурец чистим и нарезаем слайсами.
- Лаваш смазываем приготовленной начинкой, выкладываем огурец и 2 — 3 крабовых палочки. Скручиваем все в рулет и отправляем в холодильник на полчаса.
Украшаем рулеты зеленью. Подаем с любимыми котлетами.