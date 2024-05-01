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Запаситесь лавашами для этой закуски: она просто готовится и быстро съедается

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ленивый рецепт закуски из лаваша
Ленивый рецепт закуски из лаваша. Фото cookpad.com

Она станет хитом даже на праздничном столе

Сложно представить сытный перекус, дружеские посиделки или праздничный стол без разнообразных закусок. Они выручают и во время праздника, и во время внезапного голода или неожиданных гостей.

Множество рецептов закусок невозможно представить без лаваша. Вот и "Главред" делится рецептом сытной и вкусной закуски, для которой вам понадобятся простейшие продукты. Результат получится такой, что не стыдно будет и на стол подать.

Как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками

Ингредиенты на 8-10 порций:

  • лаваш прямоугольной формы — 1 шт.;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • крабовые палочки — 4 шт.;
  • консервированная кукуруза — 100 г;
  • огурец — 2 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • майонез — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриные яйца отвариваем круто. Даем им остыть, чистим и мелко нарезаем.
  2. С консервированной кукурузы сливаем жидкость.
  3. Твердый сыр натираем на мелкой терке.
  4. Смешиваем подготовленные ингредиенты, добавляем майонез и все тщательно перемешиваем.
  5. Огурец чистим и нарезаем слайсами.
  6. Лаваш смазываем приготовленной начинкой, выкладываем огурец и 2 — 3 крабовых палочки. Скручиваем все в рулет и отправляем в холодильник на полчаса.

Украшаем рулеты зеленью. Подаем с любимыми котлетами.

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#Рецепт #Закуска #Лаваш #Готовим дома