Запаситесь лавашами для этой закуски: она просто готовится и быстро съедается

Она станет хитом даже на праздничном столе

Сложно представить сытный перекус, дружеские посиделки или праздничный стол без разнообразных закусок. Они выручают и во время праздника, и во время внезапного голода или неожиданных гостей.

Множество рецептов закусок невозможно представить без лаваша. Вот и "Главред" делится рецептом сытной и вкусной закуски, для которой вам понадобятся простейшие продукты. Результат получится такой, что не стыдно будет и на стол подать.

Как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками

Ингредиенты на 8-10 порций:

лаваш прямоугольной формы — 1 шт.;

куриные яйца — 4 шт.;

крабовые палочки — 4 шт.;

консервированная кукуруза — 100 г;

огурец — 2 шт.;

сыр твердый — 100 г;

майонез — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриные яйца отвариваем круто. Даем им остыть, чистим и мелко нарезаем. С консервированной кукурузы сливаем жидкость. Твердый сыр натираем на мелкой терке. Смешиваем подготовленные ингредиенты, добавляем майонез и все тщательно перемешиваем. Огурец чистим и нарезаем слайсами. Лаваш смазываем приготовленной начинкой, выкладываем огурец и 2 — 3 крабовых палочки. Скручиваем все в рулет и отправляем в холодильник на полчаса.

Украшаем рулеты зеленью. Подаем с любимыми котлетами.