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Изысканности кофе добавит один продукт: попробуйте - получится вкуснее, чем кофейне

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вам понравится кофе еще больше
Вам понравится кофе еще больше. Фото Freepik

Так любимый напиток вы еще не пил

Пожалуй, ароматный кофе — один из самых популярных в мире напиток. Его пьют на завтрак, в обед и на ужин, на кофе приглашают и назначают деловые встречи. Кажется, без этого атрибута современной жизни никуда.

Существует невероятное количество рецептов его приготовления: кто-то готовит его в кофемашине, а кто-то — в турке. Кто-то пьет с сахаром, кто-то с молоком, медом, солью или апельсиновым соком. Его пьют горячим или холодным — в любом виде он бодрит и поднимает настроение. Однако существует один необычный ингредиент, который сделает вкус кофе более изысканным и изящным Вместе с Ukr.Media поделимся рецептом.

Как сделать вкус кофе более ярким

В это сложно поверить, но вам поможет небольшое количество грецких орехов или орехов кешью. Следует их измельчить в кофемолке до состояния муки. Полученный ореховый порошок необходимо смешать с молотым кофе. Далее необходимо приготовить напиток привычным способом — в турке или кофемашине.

Ореховые нотки помогут избавиться от возможной кислинки. Также ваш напиток получится с неповторимым вкусом и ароматом.

Такой кофе можно подавать с любимым печеньем. Получится неповторимо.

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#Кофе #Орехи #Лайфхак