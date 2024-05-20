Сколько можно хранить семена: огородники поделились основными правилами

Чтобы сохранить семена до следующего года, следует знать, при каких условиях это нужно делать.

Каждый садовник знает, что выращивание вкусных овощей и ароматных цветов начинается с качественных семян. Но что делать, если после удачного сезона у вас остались неиспользованные пакетики с семечками? Можно ли сохранить их на следующий год без потери сходства?

Ответ – да, можно! Но для этого важно знать, как правильно хранить семена разных культур. Сегодня мы поделимся с вами секретами городской копилки, чтобы ваши семена всегда давали обильные всходы и щедрый урожай. Также, мы писали, когда сажать фасоль в мае и июне.

Сколько же можно хранить семена разных культур?

Свекла: Этот овощной гигант может похвастаться самым длительным сроком хранения – до 10 лет!

Этот овощной гигант может похвастаться самым длительным сроком хранения – до 10 лет! Тыква, дыня, кабачок, патиссон, арбуз, огурец: Эти бахчевые красотки сохранят свое сходство в течение 6-8 лет.

Эти бахчевые красотки сохранят свое сходство в течение 6-8 лет. Бобовые (горох, фасоль), кукуруза: Эти культуры продержатся у вас 5-6 лет.

Эти культуры продержатся у вас 5-6 лет. Томат, редис, редька: Их семена можно хранить 4-6 лет.

Их семена можно хранить 4-6 лет. Баклажан, белокочанная и краснокочанная капуста, перец, лук-батун, порей Эти овощи будут жизнеспособными в течение 4-5 лет.

Эти овощи будут жизнеспособными в течение 4-5 лет. Салат, сельдерей, шпинат: Их семена можно хранить 3-4 года.

Их семена можно хранить 3-4 года. Морковь, сконцонеры: 2-4 года.

2-4 года. Укроп, пастернак, петрушка, ревень, репчатый лук, щавель: 2-3 года.

Важно! Чем дольше хранятся семена, тем ниже будет его всхожесть. Поэтому перед посадкой рекомендуется проверить жизнеспособность семян, прорастив несколько штук.

Как правильно хранить семена:

Температура: Оптимальная температура хранения семян – от +10 до +12°C. Слишком высокая температура может привести к прорастанию семян, а слишком низкая – к порче.

Оптимальная температура хранения семян – от +10 до +12°C. Слишком высокая температура может привести к прорастанию семян, а слишком низкая – к порче. Идеальная влажность воздуха для хранения семян – 50-60%. Более высокая влажность может привести к развитию плесени и порче семян.

воздуха для хранения семян – 50-60%. Более высокая влажность может привести к развитию плесени и порче семян. Упаковка: Храните семена в герметичных емкостях, чтобы они не контактировали с воздухом и влагой. Подходят стеклянные банки, пластиковые контейнеры или фольгированные пакеты.

Храните семена в герметичных емкостях, чтобы они не контактировали с воздухом и влагой. Подходят стеклянные банки, пластиковые контейнеры или фольгированные пакеты. Место хранения: Лучшее место для хранения семян – это темное, прохладное и сухое место. Не рекомендуется хранить семена на кухне, в ванной или подоконнике.

"Телеграф" писал раньше, чем в мае удобрять клубнику. Также мы писали, что нельзя сажать рядом с кабачками.