Раз-два - и готово: эти ленивые котлетки будут на столе за пару взмахов руки

За такой ужин близкие вас расцелуют

Одно из самых популярных мясных блюд на нашей кухне - сочные, ароматные котлетки. Обычно мы готовим их из мясного фарша, однако если в холодильнике есть два куриных филе — из них также получатся вкусные биточки.

По рецепту Shuba быстро и легко можно приготовить отличное блюдо абсолютно к любому гарниру. Также их удобно брать с собой на перекус или в путь. Вкусные и сочне котлеты оценят даже дети-привереды, так что идем готовить.

Как приготовить ленивые котлеты из курицы и сыра

Ингредиенты на 6 порций:

куриное филе — 2 шт.;

твердый сыр — 200 г;

яйцо куриное, большое — 1 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

мука — 3 ст. л.;

укроп, веточка — по вкусу;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе тщательно моем и сушим с помощью бумажных полотенец. Нарезаем мясо кубиками. Такими же кубиками нарезаем твердый сыр. Измельчаем укроп. Подготовленные ингредиенты отправляем в миску. Все тщательно перемешиваем и влажными руками формируем котлеты. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем котлеты и жарим под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.

А если есть дома фарш — приготовьте необычные мясные палочки. Возможно, они понравятся вам больше.