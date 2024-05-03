Раз-два - и готово: эти ленивые котлетки будут на столе за пару взмахов руки
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За такой ужин близкие вас расцелуют
Одно из самых популярных мясных блюд на нашей кухне - сочные, ароматные котлетки. Обычно мы готовим их из мясного фарша, однако если в холодильнике есть два куриных филе — из них также получатся вкусные биточки.
По рецепту Shuba быстро и легко можно приготовить отличное блюдо абсолютно к любому гарниру. Также их удобно брать с собой на перекус или в путь. Вкусные и сочне котлеты оценят даже дети-привереды, так что идем готовить.
Как приготовить ленивые котлеты из курицы и сыра
Ингредиенты на 6 порций:
- куриное филе — 2 шт.;
- твердый сыр — 200 г;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- сметана — 1 ст. л.;
- мука — 3 ст. л.;
- укроп, веточка — по вкусу;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе тщательно моем и сушим с помощью бумажных полотенец. Нарезаем мясо кубиками.
- Такими же кубиками нарезаем твердый сыр. Измельчаем укроп. Подготовленные ингредиенты отправляем в миску. Все тщательно перемешиваем и влажными руками формируем котлеты.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем котлеты и жарим под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
А если есть дома фарш — приготовьте необычные мясные палочки. Возможно, они понравятся вам больше.