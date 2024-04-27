От этих драников не откажется даже сидящий на диете: как приготовить их с мясом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Близкие точно заценят эти драники
Драники – вкусное и сытное блюдо. На приготовление обычно уходит много времени, ведь надо натереть картофель. Однако вкус точно стоит этих усилий. Раньше мы рассказывали, как приготовить драники с грибным соусом, а теперь делимся рецептом с мясом.
Это блюдо получается очень вкусное и аппетитное. Облегчить приготовление можно, если сбить картофель блендером, а не тереть вручную. Рецептом поделились на портале cookpad.
Как приготовить драники с мясом
Ингредиенты:
- картофель – 300 г;
- мука — 25 г;
- репчатый лук — 65 г (25 г в фарш);
- яйцо — 1 шт;
- чеснок – 1 зубчик;
- свиной фарш — 50 г;
- растительное масло – 100 г;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель нарезаем на небольшие кубики и кладем в чашу блендера. Добавляем лук, чеснок и перебиваем до однородности.
- Добавляем специи, муку и яйцо. Тщательно перемешиваем.
- Добавляем в фарш лук, соль, специи и перемешиваем. Разогреваем сковороду с маслом.
- Ложкой выкладываем на сковороду картофельную массу, а поверх нее сразу фарш и равномерно распределяем. Обжариваем каждый драник с обеих сторон. Подаем на стол.
Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем добавлять хлеб в драники. Очень часто их называют бутербродом с картофелем.