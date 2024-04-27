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От этих драников не откажется даже сидящий на диете: как приготовить их с мясом

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Аппетитные драники с мясом
Аппетитные драники с мясом. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Близкие точно заценят эти драники

Драники – вкусное и сытное блюдо. На приготовление обычно уходит много времени, ведь надо натереть картофель. Однако вкус точно стоит этих усилий. Раньше мы рассказывали, как приготовить драники с грибным соусом, а теперь делимся рецептом с мясом.

Это блюдо получается очень вкусное и аппетитное. Облегчить приготовление можно, если сбить картофель блендером, а не тереть вручную. Рецептом поделились на портале cookpad.

Как приготовить драники с мясом

Ингредиенты:

  • картофель – 300 г;
  • мука — 25 г;
  • репчатый лук — 65 г (25 г в фарш);
  • яйцо — 1 шт;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • свиной фарш — 50 г;
  • растительное масло – 100 г;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель нарезаем на небольшие кубики и кладем в чашу блендера. Добавляем лук, чеснок и перебиваем до однородности.
  2. Добавляем специи, муку и яйцо. Тщательно перемешиваем.
  3. Добавляем в фарш лук, соль, специи и перемешиваем. Разогреваем сковороду с маслом.
  4. Ложкой выкладываем на сковороду картофельную массу, а поверх нее сразу фарш и равномерно распределяем. Обжариваем каждый драник с обеих сторон. Подаем на стол.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем добавлять хлеб в драники. Очень часто их называют бутербродом с картофелем.

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#Рецепт #Мясо #Драники #Готовим дома