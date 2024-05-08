Эти фамилии давали людям с очень добрым сердцем: проверьте свою в списке

Ценились доброта, умение находить ко всем подход, миролюбие, любовь к людям

В Украине существует много интересных и необычных фамилий. Они произошли от характера, внешности, или даже профессии человека. Но немногие знают, что фамилии давали и тем людям, у кого доброе сердце.

Об этом в своем труде "Современные украинские фамилии" рассказал языковед и исследователь антропонимики Юлиан Редько. В частности, он собрал такие варианты родовых имен, которые четко указывают – зачинатель рода был человеком незлобивым, поступал по справедливости, никому не желал зла и за это был уважаемым в обществе человеком

.Так украинцы ценили тихий характер своих односельчан и называли таких людей соответствующим образом:

Тихий,

Благой,

Тишка,

Тихонько,

Тихун.

Также ценились доброта, умение находить ко всем подход, миролюбие, любовь к людям. Это нашло выражение в следующих фамилиях:

Деликатный,

Добро пожаловать,

Любимый,

Субтельный,

Мирный,

Дорогой,

Мирош,

Сладкий,

Святой,

Добрый,

Добрый.

Редко также связывает возникновение таких фамилий, как Шелковый или Бархатный. По мнению языковеда, они скорее означали метафору добросердечного характера человека, чем указывали на то, какую одежду она носила.

Ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые творились от погодных условий.