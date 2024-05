"Teresa & Maria" находится в чартах 19 стран мира: текст песни и какой смысл в нее заложен

В песне заложен глубокий смысл и много смыслов

Alyona alyona и Jerry Heil представят Украину в финале Евровидения 2024 года уже 11 мая. Украинцам конкурсная песня и постановка номера очень понравилась и сеть разразилась положительными комментариями после первого полуфинала. Однако не только "наши" поддерживают alyona alyona и Jerry Heil — "Teresa & Maria" находится в чартах 19 стран мира, а участники Евровидения напевают ее.

Да, еще до выступления украинских исполнительниц в первом полуфинале, они получили немало хейта за песню. Дело в том, что мать Терезу обвиняли в лицемерии и мошенничестве. Однако alyona alyona и Jerry Heil опровергли эту мысль и убедили, что два образа использованы не как имена персонажей, а как символы добросердечия и всего светлого.

Текст песни "Teresa & Maria"

Джере-джере-джерело пробива собі шлях

Що би що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці звивисті, скелясті

Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as the human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as the human beings

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя — петля, ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м'яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець

І хай хтось хоче аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість

Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю, знаєш

Твій тернистий шлях саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as the human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as the human beings.

О чем песня "Teresa & Maria"

"Песня очень насыщена смыслами, в ней заложен большой месседж в мир, отличающийся от нашего предыдущего творчества с Jerry Heil. Она объединяет нас как двух женщин и передает настроение "Women’s power". Трек о простых истинах, которые должны напомнить людям, что мы люди, но можем добиться просто нереальных вершин", — делится исполнительница.

В песне говорится о силе украинских женщин, которые во время войны сталкиваются со многими испытаниями. Это об объединении вокруг всего хорошего и положительного, что есть в мире — доброта и милосердие.

