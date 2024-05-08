Эти три знака Зодиака ждут хорошие новости на следующей неделе 13-19 мая

Узнайте, кто в списке счастливчиков

Для некоторых знаков Зодиака следующая неделя станет очень благоприятным временем. Их ждет много радости и хороших новостей. "Телеграф" уже рассказывал, у кого из знаков Зодиака начнется счастливый период, а сегодня делится, кому по гороскопу повезет на следующей неделе.

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака Зодиака — это Раки, Скорпионы и Рыбы пишет сайт orakul.com. Предлагаем узнать о них детальнее.

Рак

На следующей неделе Раков ждут хорошие новости в профессиональной сфере. Ваша инициативность и трудолюбие будут высоко оценены. Возможны перспективные карьерные предложение и интересные рабочие проекты, в которых вы сможете еще больше себя реализовать.

Скорпион

Для Скорпионов следующая неделя станет благоприятным временем в личной жизни. Вас порадуют хорошими новостями, приятными сюрпризами и романтическими предложениями. Будьте готовы к свиданиям, интересным встречам и новым впечатлениям.

Рыбы

У Рыб со следующей недели наступает приятный период спокойствия и отдыха. Вам удастся завершить все важные дела и проекты и с чистой совестью позволить себе отдохнуть. А родные и близкие порадуют хорошими новостями о семейных делах. Также возможны крупные покупки, которые вы давно планировали.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых романтичных мужчинах по знаку Зодиака. В паре с такими точно не будет скучно.