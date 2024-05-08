Забудьте об этой фразе навсегда и замените более благозвучной: как на украинском будет "пеняй на себя"

Ее можно заменить украинским фразеологизмом

Украинцы все чаще переходят на украинский язык, но не все правильно разговаривают, а тем более даже не догадываются, как произносить те или иные слова. Языковой эксперт рассказал, как правильно сказать на украинском языке "пеняй на себя".

Это русское выражение, как правило, употребляют, подчеркивая, что человек сам несет ответственность за свой поступок. Об этом сообщил украинский языковед Александр Авраменко.

Говоря, мы часто не обращаем внимания, как применяем фразеологизмы в повседневной речи. Без некоторых из них трудно даже точно описать некоторые процессы и действия.

Это же касается фразы "пеняй на себя", когда советуют жаловаться и жаловаться на собственные поступки на себя. Ее можно заменить украинским фразеологизмом.

По словам языковеда, очередной ответчик правильного употребления высказывания оказался достаточно колоритным. Следует обогатить свой словарь замечательным фразеологизмом.

В украинском языке вместо высказывания "пеняйте на себя" нужно говорить такую фразу: "Бачили очі, що купували — їжте, хоч і повилазьте" (укр).

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