Босоножки больше не будут натирать ноги: три способа предупредить мозоли
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Эти советы станут настоящим спасением в жару
Любимая обувь многих девушек летом — это легкие босоножки. Однако бывает так, что любимая обувь может натирать ноги. "Телеграф" уже рассказывал, какая обувь будет на пике трендов этой весной, а сегодня делится, как предотвратить появление мозолей при носке босоножек летом.
Есть несколько простых лайфхаков, которые помогут избежать натирания ног летними босоножками, пишет obozrevatel.com. С этими советами вы забудете о мозолях на пальцах и пятках.
Силиконовые стельки/пады
Прозрачные силиконовые стельки для туфель и босоножек могут стать настоящим спасением. Они могут предотвратить натирание ног и появление мозолей, носятся легко и незаметно. Также можно подобрать разные формы стелек — для пальцев, пяток или для всей стопы. После носки их желательно промывать с мылом под проточной водой.
Телесный пластырь
Чтобы предотвратить натирание ног, когда надеваете новые босоножки, можно "превентивно" носить телесный пластырь в местах, которые больше всего подвержены натиранию. Пока вы будете ходить с пластырем, обувь подстроится под вашу стопу и потом пластырь можно будет снять.
Карандаш от мозолей
Этот карандаш пока не очень популярный, однако весьма эффективный. Он напоминает гигиеническую помаду или клей-карандаш. Перед тем, как надеть босоножки нужно просто смазать этим стиком-карандашом места, наиболее подверженные натиранию.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как разносить новую обувь, чтобы она не натирала. С этими лайфхаками ваши пятки забудут о дискомфорте.