Забудьте о молоке: в чем замочить печень, чтобы она стала нереально нежной

Интересный способ приготовления печени

Мы рассказывали, когда солить холодец для вкусного блюда. Теперь рассказываем, как успешно вымочить печень перед приготовлением для мягкости и нежного вкуса.

Печень – это ценный продукт, богатый витаминами и микроэлементами. Однако часто после термической обработки она становится жесткой и горькой. Чтобы этого избежать, важно правильно его вымачивать перед приготовлением. Подробно рассказываем вместе с Pixelinform.

Многие используют для этого молоко. Но опытные кулинары рекомендуют более эффективный метод: вымачивание в солено-сладкой воде.

Как вымочить печень в воде

Подготовьте печень. Тщательно промойте под проточной водой. Удалите пленки и желчные протоки. Нарежьте печень на кусочки среднего размера. В глубокой емкости смешайте 1 литр холодной воды, 1 столовую ложку соли и 1 чайную ложку сахара. Залейте печень приготовленным раствором так, чтобы она была полностью им покрыта. Оставьте печень вымачиваться в течение 3 часов.

Не рекомендуется вымачивать печень дольше, ведь это может привести к потере вкуса. По истечении времени замачивания тщательно промойте печень под проточной водой, чтобы удалить остатки соли и сахара.

Благодаря этому методу вымачивания печень будет мягкой, нежной и лишенной горечи. Также мы рассказывали о быстром и простом методе подготовки капусты на голубцы.