Забудьте о молоке: в чем замочить печень, чтобы она стала нереально нежной
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Интересный способ приготовления печени
Мы рассказывали, когда солить холодец для вкусного блюда. Теперь рассказываем, как успешно вымочить печень перед приготовлением для мягкости и нежного вкуса.
Печень – это ценный продукт, богатый витаминами и микроэлементами. Однако часто после термической обработки она становится жесткой и горькой. Чтобы этого избежать, важно правильно его вымачивать перед приготовлением. Подробно рассказываем вместе с Pixelinform.
Многие используют для этого молоко. Но опытные кулинары рекомендуют более эффективный метод: вымачивание в солено-сладкой воде.
Как вымочить печень в воде
- Подготовьте печень. Тщательно промойте под проточной водой. Удалите пленки и желчные протоки.
- Нарежьте печень на кусочки среднего размера. В глубокой емкости смешайте 1 литр холодной воды, 1 столовую ложку соли и 1 чайную ложку сахара.
- Залейте печень приготовленным раствором так, чтобы она была полностью им покрыта. Оставьте печень вымачиваться в течение 3 часов.
Не рекомендуется вымачивать печень дольше, ведь это может привести к потере вкуса. По истечении времени замачивания тщательно промойте печень под проточной водой, чтобы удалить остатки соли и сахара.
Благодаря этому методу вымачивания печень будет мягкой, нежной и лишенной горечи. Также мы рассказывали о быстром и простом методе подготовки капусты на голубцы.