Быстро, дешево, вкусно: рецепт вкусного десерта, который можно приготовить в считанные минуты без яиц и масла
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Быстрый и вкусный десерт
Мы рассказывали, как быстро и просто приготовить аппетитные рогалики. Теперь делимся рецептом еще более быстрого и простого десерта — вкусного мусса, который получается нежным и воздушным.
Этот рецепт йогуртового десерта – настоящая находка для тех, кто ищет быстрый, простой и вкусный способ полакомиться. Благодаря желатину десерт застывает в течение 5-10 минут, а фрукты делают его не только вкусным, но и полезным. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- 500 мл жидкого йогурта
- 10 г желатина
- 30 мл воды
- фрукты по вкусу (например, бананы, консервированные персики, манго, мандарины)
- сахар или другой подсластитель
Способ приготовления:
- Замочите желатин в прохладной воде (30 мл) на 5-10 минут. Взбейте йогурт с подсластителем до однородной массы.
- Растворите желатин на водяной бане или в микроволновке, следуя инструкции на упаковке. Добавьте растворенный желатин в йогурт и тщательно перемешайте.
- Нарежьте фрукты кубиками или ломтиками и добавьте к йогуртовой массе. Разлейте десерт по креманкам или формочкам.
Поставьте десерт в холодильник на 5-10 минут, чтобы он застыл. После этого его можно подавать. Также мы делились рецептом вкусного пирога.