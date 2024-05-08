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Быстро, дешево, вкусно: рецепт вкусного десерта, который можно приготовить в считанные минуты без яиц и масла

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Для этого десерта вам понадобится всего 10 минут
Для этого десерта вам понадобится всего 10 минут. Фото shuba.life

Быстрый и вкусный десерт

Мы рассказывали, как быстро и просто приготовить аппетитные рогалики. Теперь делимся рецептом еще более быстрого и простого десерта — вкусного мусса, который получается нежным и воздушным.

Этот рецепт йогуртового десерта – настоящая находка для тех, кто ищет быстрый, простой и вкусный способ полакомиться. Благодаря желатину десерт застывает в течение 5-10 минут, а фрукты делают его не только вкусным, но и полезным. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • 500 мл жидкого йогурта
  • 10 г желатина
  • 30 мл воды
  • фрукты по вкусу (например, бананы, консервированные персики, манго, мандарины)
  • сахар или другой подсластитель

Способ приготовления:

  1. Замочите желатин в прохладной воде (30 мл) на 5-10 минут. Взбейте йогурт с подсластителем до однородной массы.
  2. Растворите желатин на водяной бане или в микроволновке, следуя инструкции на упаковке. Добавьте растворенный желатин в йогурт и тщательно перемешайте.
  3. Нарежьте фрукты кубиками или ломтиками и добавьте к йогуртовой массе. Разлейте десерт по креманкам или формочкам.

Поставьте десерт в холодильник на 5-10 минут, чтобы он застыл. После этого его можно подавать. Также мы делились рецептом вкусного пирога.

Теги:
#Рецепт #Йогурт #Десерт #Желатин