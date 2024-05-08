Быстро, дешево, вкусно: рецепт вкусного десерта, который можно приготовить в считанные минуты без яиц и масла

Быстрый и вкусный десерт

Мы рассказывали, как быстро и просто приготовить аппетитные рогалики. Теперь делимся рецептом еще более быстрого и простого десерта — вкусного мусса, который получается нежным и воздушным.

Этот рецепт йогуртового десерта – настоящая находка для тех, кто ищет быстрый, простой и вкусный способ полакомиться. Благодаря желатину десерт застывает в течение 5-10 минут, а фрукты делают его не только вкусным, но и полезным. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

500 мл жидкого йогурта

10 г желатина

30 мл воды

фрукты по вкусу (например, бананы, консервированные персики, манго, мандарины)

сахар или другой подсластитель

Способ приготовления:

Замочите желатин в прохладной воде (30 мл) на 5-10 минут. Взбейте йогурт с подсластителем до однородной массы. Растворите желатин на водяной бане или в микроволновке, следуя инструкции на упаковке. Добавьте растворенный желатин в йогурт и тщательно перемешайте. Нарежьте фрукты кубиками или ломтиками и добавьте к йогуртовой массе. Разлейте десерт по креманкам или формочкам.

Поставьте десерт в холодильник на 5-10 минут, чтобы он застыл. После этого его можно подавать. Также мы делились рецептом вкусного пирога.