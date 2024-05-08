Гороскоп на 9 мая: Близнецам стоит отвлечься от проблем, а с Девами будет удача

Гороскоп на завтра рекомендует знакам Зодиака сохранять душевное равновесие

В мае кто-то из знаков Зодиака разбогатеет, а кто-то — найдет свою любовь. А "Телеграф" продолжает делиться ежедневными астропрогнозами для всех представителей зодиакального круга.

Вот ваш гороскоп на завтра, 9 мая, для всех знаков Зодиака. Узнайте о неожиданных событиях, подготовленных звездами и планетами, а также делимся советами астрологов на четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра отличное время для романтических приключений и новых знакомств. Этот день благоприятен для укрепления отношений и проведения времени с семьей. Не зацикливайтесь на работе — отдайте предпочтение отдыху и близким людям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не ограничивайте себя жесткими рамками. Ощущение свободы придаст вам дополнительную силу и удачу. Важно заниматься тем, что приносит вам удовольствие, общаться с приятными людьми и находить время для отдыха. Вечер лучше провести в кругу семьи или друзей. Тельцам придется потратить круглую сумму.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Желание достижения успеха важно, но иногда нужно уметь отвлечься от проблем и сосредоточиться на духовном росте. Вторую половину дня лучше провести в уединении и спокойствии, отложив все повседневные заботы на потом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Завтра важно сохранять внутреннее равновесие и укреплять свой духовный стержень. Не давайте обстоятельствам, проблемам или деструктивным личностям волновать вас эмоционально, так как сейчас необходима стойкость для преодоления трудностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра не стоит ставить перед собой ограничений. Ночные светила поддержат вас как в делах, так и в любви. Продолжайте быть мотивированными и амбициозными, несмотря ни на что. Не всем нравится, когда кто-то достигает успеха, поэтому будьте готовы к критике и отрицательным отзывам. Львов ждут победы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Удача будет с вами на протяжении всего дня. Совместные дела с партнером помогут укрепить вашу связь. Вечер может быть посвящен шопингу или развлечениям. Новые возможности в творчестве, работе и делах ждут тех, кто полон решимости и мотивации.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не создавайте лишних врагов. Сфокусируйтесь на том, что вам действительно нравится, чтобы наслаждаться процессом, а не только результатом. Этот день благоприятен для примирения и доброты, отдыха и поиска новых источников вдохновения.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Завтра особенно везучими окажутся представители творческих сфер. Не стесняйтесь применять креативные подходы к решению обычных задач и проблем. Не обращайте внимания на критику. Пусть она не сделает вас уязвимыми, а подарит возможность чему-то научиться.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стремитесь избегать переутомления. Сосредоточьтесь на духовных практиках, релаксации и приятном общении. На работе наступило время занять оборонительную позицию, будьте готовы к возможным нападкам со стороны коллег и руководства.

Козерог (22 декабря — 19 января)

При получении выгодных предложений стоит не отказываться от них. Например, это может быть предложение о работе или приглашение на романтический ужин. Первая половина дня подходит для значимых покупок, таких как мебель, драгоценности или техника. Козерогов ждет финансовая яма.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Будьте бдительны к завистникам и врагам, они могут быть особенно опасными в этот четверг. Также стоит избегать излишней усталости и безделья, предпочитая провести время на свежем воздухе или заняться домашними делами.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день особенное внимание следует уделить семье и дому. Важно заняться домашними обязанностями, уборкой, уделить время близким и партнеру. Стоит избегать дополнительной работы на дому и излишней усталости на работе. Оставляйте запас энергии для самых дорогих людей.