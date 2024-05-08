Апельсиновый майонез пробовали? Шесть странных продуктов СССР, которые уже исчезли

Часть этих продуктов исчезла еще во времена СССР, так как не прижилась среди населения

Не секрет, что некоторые продукты в СССР были настоящим дефицитом. Чтобы их получить, нужно было отстоять огромные очереди. Однако были и крайне странные продукты, которые давно исчезли с полок магазинов.

Сегодня кажется, что эти шесть продуктов никто бы не стал есть, но в некоторых регионах СССР они были на расхват. Снабжение отличалось от региона к региону, поэтому увидеть эти продукты можно было не везде. Подробно о них расскажет "Телеграф".

Апельсиновый майонез

Впервые майонез появился на полках советских магазинов в 1936 году. Известный в те времена нарком Анастас Микоян побывал в США, где и познакомился с этим продуктом. Сперва к этому соусу советские граждане отнеслись без особого энтузиазма, но со временем полюбили. Ассортимент стал расширяться, появились майонезы "Провансаль", "Горчичный", "Дружба", "Любительский" и даже экзотический "Апельсиновый".

Апельсиновый майонез содержал 35% жира и был десертным продуктом. В его состав входили 20% апельсинового сока или варенья, фруктовая эссенция, кукурузный крахмал и лимонная кислота, которая заменяла уксус. Вкус у него был действительно выраженный апельсиновый. Из-за того, что готовили такой соус без консервантов, срок хранения был не больше 30 дней.

Это был не общедоступный продукт, продавался он лишь в нескольких высококлассных магазинах. Но среди советской элиты апельсиновый майонез не прижился и быстро исчез из производства.

Медовое масло

Еще один десертный продукт, который состоял из сливок жирностью 52% с добавлением четверти натурального меда. Медовое масло было мягче сливочного, а цвет зависел от сорта меда и был от кремово-белого до ярко желтого. Обычно его использовали в качестве крема для тортов или мазали на бутерброд к чаю.

Еще одно чудо советского пищевой промышленности — цикориевое масло. Это обычное сливочное масло, в которое добавляли натуральный цикорий и белковые добавки. Продукт был, стоит сказать, на любителя.

Фруктовый кефир и гянджлик

В СССР не было йогуртов в том виде, в котором они есть сейчас. Зато был 1-2,5% фруктовый кефир без сахара. В него добавляли разные фруктовые сиропы, варенья, замороженные или сублимированные ягоды. Цвет такого кефира зависел от фруктов, которые в него добавляли.

Также в СССР производили гянджлик — азербайджанский кисломолочный продукт. Это смесь молока и сливок, которую сквасили особыми термофильными бактериями. В гянджлик добавляли сиропы ягод или фруктов, сахар, а по консистенции он напоминал сметану.

Ионитное молоко

Такое молоко отличалось от обычного тем, что в нем на 22% меньше кальция было. В советские времена считалось, что ионитное молоко похоже по составу на материнское, поэтому им кормили исключительно грудничков. Выпускалось в бутылках по 200 мл.

За основу брали коровье молоко, которое ионизировали на специальных установках. В СССР существовали несколько видов такого молока: молоко без добавок, молоко витаминизированное сладкое, молоко сладкое (7,5% сахара) и молоко, обогащенное витаминами В и С.

Слоеная простокваша

Сейчас этот продукт практически забыт, а во времена СССР был крайне популярен. Производили простоквашу таким образом: натуральному молоку давали прокиснуть и ждали, пока оно перебродит и превратится в простоквашу. Она считалась полезной и якобы даже лечила от гастрита и колита.

Самой экзотической простоквашей была слоеная. Ее выпускали в баночках, на дне которых находился слой джема или конфитюра, а наверху находился слой простокваши, созданной при помощи молочнокислых бактерий: стрептококка и болгарской палочки.

Консервированный винегрет и икра из тыквы

В СССР любили не только консервированные овощи, но и консервированные салаты. На закатки шло практически все: салаты из свежих и соленых огурцов, салаты из красного сладкого перца, моркови, зеленого горошка и репчатого лука, из яблок, из свёклы с сельдереем. Более того, выпускали даже консервированный винегрет с грибами, икру из тыквы, фаршированный перец, голубцы и другие продукты.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какое нижнее белье носили в СССР. Советская промышленность делала ставку не на красоту женщины, а на комфорт.