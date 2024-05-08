Эти нарядные бутерброды со праздничного стола исчезнут первыми: все гости точно спросят рецепт

Различные варианты приготовления вкусного блюда

Мы рассказывали, как вкуснее приготовить "Шубу" на праздничный стол. Теперь делимся несколькими идеями вкусных закусочных бутербродов.

Из хлеба и нескольких продуктов для начинки, удачно их чередуя, можно сделать несколько видов бутербродов. На портале "Хозяйка" рассказали, как.

1. Бутерброд с лососем и сливочным сыром

Ингредиенты:

Багет

Сливочный сыр

Лосось холодного копчения

Зелень

Семена кунжута

Способ приготовления:

Нарежьте багет на тонкие ломтики и слегка подсушите их на гриле или тостере. Смажьте ломтики багета сливочным сыром. Нарежьте лосось на небольшие кусочки и выложите на сливочный творог. Украсьте бутерброды зеленью и посыпьте семенами кунжута.

2. Бутерброд с авокадо и лососем

Ингредиенты:

Багет

Сливочный сыр

Лосось холодного копчения

Авокадо

Сок лимона

Зелень

Семена кунжута

Способ приготовления:

Повторите шаги 1 и 2 по первому рецепту. Нарежьте авокадо на ломтики и сбрызните соком лимона, чтобы они не потемнели. Выложите авокадо на сливочный творог. Украсьте бутерброды зеленью и посыпьте семенами кунжута (по желанию).

3. Бутерброды с креветками и авокадо

Ингредиенты:

Сливочный сыр

Сок лимона

Цедра лимона (по желанию)

Гренки

Авокадо

Креветки

Зелень

Способ приготовления:

Добавьте немного лимонного сока и цедры лимона (по желанию) в сливочный сыр и перемешайте. Накладывайте сливочный сыр на гренки, сверху ломтики авокадо. На шпажку насаживайте креветки и вставьте ее в бутерброд. Украсьте бутерброды зеленью.

Эти бутерброды – отличный вариант для легкого перекуса, пикника или праздничного стола. Их можно готовить с разными ингредиентами, в зависимости от ваших предпочтений. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать рыбку.