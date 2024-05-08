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Эти нарядные бутерброды со праздничного стола исчезнут первыми: все гости точно спросят рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Быстрые и изысканные бутерброды
Быстрые и изысканные бутерброды. Фото Хозяюшка

Различные варианты приготовления вкусного блюда

Мы рассказывали, как вкуснее приготовить "Шубу" на праздничный стол. Теперь делимся несколькими идеями вкусных закусочных бутербродов.

Из хлеба и нескольких продуктов для начинки, удачно их чередуя, можно сделать несколько видов бутербродов. На портале "Хозяйка" рассказали, как.

1. Бутерброд с лососем и сливочным сыром

Ингредиенты:

  • Багет
  • Сливочный сыр
  • Лосось холодного копчения
  • Зелень
  • Семена кунжута

Способ приготовления:

  1. Нарежьте багет на тонкие ломтики и слегка подсушите их на гриле или тостере.
  2. Смажьте ломтики багета сливочным сыром.
  3. Нарежьте лосось на небольшие кусочки и выложите на сливочный творог.
  4. Украсьте бутерброды зеленью и посыпьте семенами кунжута.

2. Бутерброд с авокадо и лососем

Ингредиенты:

  • Багет
  • Сливочный сыр
  • Лосось холодного копчения
  • Авокадо
  • Сок лимона
  • Зелень
  • Семена кунжута

Способ приготовления:

  1. Повторите шаги 1 и 2 по первому рецепту.
  2. Нарежьте авокадо на ломтики и сбрызните соком лимона, чтобы они не потемнели.
  3. Выложите авокадо на сливочный творог.
  4. Украсьте бутерброды зеленью и посыпьте семенами кунжута (по желанию).

3. Бутерброды с креветками и авокадо

Ингредиенты:

  • Сливочный сыр
  • Сок лимона
  • Цедра лимона (по желанию)
  • Гренки
  • Авокадо
  • Креветки
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Добавьте немного лимонного сока и цедры лимона (по желанию) в сливочный сыр и перемешайте.
  2. Накладывайте сливочный сыр на гренки, сверху ломтики авокадо.
  3. На шпажку насаживайте креветки и вставьте ее в бутерброд.
  4. Украсьте бутерброды зеленью.

Эти бутерброды – отличный вариант для легкого перекуса, пикника или праздничного стола. Их можно готовить с разными ингредиентами, в зависимости от ваших предпочтений. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать рыбку.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Бутерброды #Праздничный стол