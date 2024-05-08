Эти нарядные бутерброды со праздничного стола исчезнут первыми: все гости точно спросят рецепт
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Различные варианты приготовления вкусного блюда
Мы рассказывали, как вкуснее приготовить "Шубу" на праздничный стол. Теперь делимся несколькими идеями вкусных закусочных бутербродов.
Из хлеба и нескольких продуктов для начинки, удачно их чередуя, можно сделать несколько видов бутербродов. На портале "Хозяйка" рассказали, как.
1. Бутерброд с лососем и сливочным сыром
Ингредиенты:
- Багет
- Сливочный сыр
- Лосось холодного копчения
- Зелень
- Семена кунжута
Способ приготовления:
- Нарежьте багет на тонкие ломтики и слегка подсушите их на гриле или тостере.
- Смажьте ломтики багета сливочным сыром.
- Нарежьте лосось на небольшие кусочки и выложите на сливочный творог.
- Украсьте бутерброды зеленью и посыпьте семенами кунжута.
2. Бутерброд с авокадо и лососем
Ингредиенты:
- Багет
- Сливочный сыр
- Лосось холодного копчения
- Авокадо
- Сок лимона
- Зелень
- Семена кунжута
Способ приготовления:
- Повторите шаги 1 и 2 по первому рецепту.
- Нарежьте авокадо на ломтики и сбрызните соком лимона, чтобы они не потемнели.
- Выложите авокадо на сливочный творог.
- Украсьте бутерброды зеленью и посыпьте семенами кунжута (по желанию).
3. Бутерброды с креветками и авокадо
Ингредиенты:
- Сливочный сыр
- Сок лимона
- Цедра лимона (по желанию)
- Гренки
- Авокадо
- Креветки
- Зелень
Способ приготовления:
- Добавьте немного лимонного сока и цедры лимона (по желанию) в сливочный сыр и перемешайте.
- Накладывайте сливочный сыр на гренки, сверху ломтики авокадо.
- На шпажку насаживайте креветки и вставьте ее в бутерброд.
- Украсьте бутерброды зеленью.
Эти бутерброды – отличный вариант для легкого перекуса, пикника или праздничного стола. Их можно готовить с разными ингредиентами, в зависимости от ваших предпочтений. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать рыбку.