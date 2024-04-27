Від цих дерунів не відмовиться навіть той, хто сидить на дієті: як приготувати їх з м’ясом

Близькі точно зацінять ці деруни

Деруни — смачна і ситна страва. На приготування зазвичай витрачається багато часу, адже треба натерти картоплю. Однак смак точно вартий цих зусиль. Раніше ми розповідали, як приготувати деруни з грибним соусом, а тепер ділимося рецептом з м’ясом.

Ця страва виходить дуже смачна й апетитна. Полегшити приготування можна, якщо збити картоплю блендером, а не терти вручну. Рецептом поділилися на порталі cookpad.

Як приготувати деруни з м’ясом

Інгредієнти:

картопля — 300 г;

борошно — 25 г;

ріпчаста цибуля — 65 г (25 г у фарш);

яйце — 1 шт;

часник — 1 зубчик;

свинячий фарш — 50 г;

рослинна олія — 100 г;

сіль, перець — на свій смак.

Спосіб приготування:

Картоплю нарізаємо на невеликі кубики і кладемо в чашу блендера. Додаємо цибулю, часник і перебиваємо до однорідності. Додаємо спеції, борошно і яйце. Ретельно перемішуємо. Додаємо до фаршу цибулю, сіль та спеції і перемішуємо. Розігріваємо пательню з олією. Ложкою викладаємо на пательню картопляну масу, а поверх неї відразу фарш і рівномірно розподіляємо. Обсмажуємо кожен дерун з обох сторін. Подаємо на стіл.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо додавати хліб в деруни. Дуже часто їх ще називають бутербродом із картоплею.