Від цих дерунів не відмовиться навіть той, хто сидить на дієті: як приготувати їх з м’ясом
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Близькі точно зацінять ці деруни
Деруни — смачна і ситна страва. На приготування зазвичай витрачається багато часу, адже треба натерти картоплю. Однак смак точно вартий цих зусиль. Раніше ми розповідали, як приготувати деруни з грибним соусом, а тепер ділимося рецептом з м’ясом.
Ця страва виходить дуже смачна й апетитна. Полегшити приготування можна, якщо збити картоплю блендером, а не терти вручну. Рецептом поділилися на порталі cookpad.
Як приготувати деруни з м’ясом
Інгредієнти:
- картопля — 300 г;
- борошно — 25 г;
- ріпчаста цибуля — 65 г (25 г у фарш);
- яйце — 1 шт;
- часник — 1 зубчик;
- свинячий фарш — 50 г;
- рослинна олія — 100 г;
- сіль, перець — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Картоплю нарізаємо на невеликі кубики і кладемо в чашу блендера. Додаємо цибулю, часник і перебиваємо до однорідності.
- Додаємо спеції, борошно і яйце. Ретельно перемішуємо.
- Додаємо до фаршу цибулю, сіль та спеції і перемішуємо. Розігріваємо пательню з олією.
- Ложкою викладаємо на пательню картопляну масу, а поверх неї відразу фарш і рівномірно розподіляємо. Обсмажуємо кожен дерун з обох сторін. Подаємо на стіл.
Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо додавати хліб в деруни. Дуже часто їх ще називають бутербродом із картоплею.