Картофель, огурцы, горошек - и вы не будете голодным даже в пост: фантастический салат из "ничего

Находка и для начинающих, и для опытных кулинаров

Побаловать родных вкусным блюдом к Великому посту несложно. Достаточно приготовить простой салатик из обычных продуктов.

Для такого блюда по рецепту Shuba понадобится отварной картофель, маринованные огурцы и горошек. Пикантности добавит квашеная капуста и маринованный лук, а хрусткости — маринованные огурцы. В конце нужно заправлять все растительным маслом — и вкуснятина на столе.

Как приготовить постный салат из картофеля, огурцов и горошка

Ингредиенты на 3 порции:

картофель — 3 шт.;

огурцы маринованные — 2 шт.;

горошек консервированный — 5 ст. л.;

квашеная капуста — по вкусу;

лук репчатый — 1 шт.;

перец черный молотый, оливковое масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель моем, отвариваем до готовности в мундире. Даем остыть и нарезаем кубиками. Лук чистим и мелко нарезаем. Нарезаем произвольно огурцы, отжимаем лишнюю жидкость. С консервированного горошка сливаем лишнюю жидкость. Подготовленные ингредиенты отправляем в глубокую миску, добавляем туда же квашеную капусту. Все заправляем оливковым маслом, тщательно перемешиваем и украшаем зеленью.

Готовый салатик подаем с необычными постными котлетами. Получится очень вкусно и сытно.