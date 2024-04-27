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Картофель, огурцы, горошек - и вы не будете голодным даже в пост: фантастический салат из "ничего

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Бюджетный постный салат
Бюджетный постный салат. Фото shuba.life

Находка и для начинающих, и для опытных кулинаров

Побаловать родных вкусным блюдом к Великому посту несложно. Достаточно приготовить простой салатик из обычных продуктов.

Для такого блюда по рецепту Shuba понадобится отварной картофель, маринованные огурцы и горошек. Пикантности добавит квашеная капуста и маринованный лук, а хрусткости — маринованные огурцы. В конце нужно заправлять все растительным маслом — и вкуснятина на столе.

Как приготовить постный салат из картофеля, огурцов и горошка

Ингредиенты на 3 порции:

  • картофель — 3 шт.;
  • огурцы маринованные — 2 шт.;
  • горошек консервированный — 5 ст. л.;
  • квашеная капуста — по вкусу;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • перец черный молотый, оливковое масло — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель моем, отвариваем до готовности в мундире. Даем остыть и нарезаем кубиками.
  2. Лук чистим и мелко нарезаем.
  3. Нарезаем произвольно огурцы, отжимаем лишнюю жидкость. С консервированного горошка сливаем лишнюю жидкость.
  4. Подготовленные ингредиенты отправляем в глубокую миску, добавляем туда же квашеную капусту. Все заправляем оливковым маслом, тщательно перемешиваем и украшаем зеленью.

Готовый салатик подаем с необычными постными котлетами. Получится очень вкусно и сытно.

Теги:
#Рецепт #Салат #Великий пост #Готовим дома