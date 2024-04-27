Картофель, огурцы, горошек - и вы не будете голодным даже в пост: фантастический салат из "ничего
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Находка и для начинающих, и для опытных кулинаров
Побаловать родных вкусным блюдом к Великому посту несложно. Достаточно приготовить простой салатик из обычных продуктов.
Для такого блюда по рецепту Shuba понадобится отварной картофель, маринованные огурцы и горошек. Пикантности добавит квашеная капуста и маринованный лук, а хрусткости — маринованные огурцы. В конце нужно заправлять все растительным маслом — и вкуснятина на столе.
Как приготовить постный салат из картофеля, огурцов и горошка
Ингредиенты на 3 порции:
- картофель — 3 шт.;
- огурцы маринованные — 2 шт.;
- горошек консервированный — 5 ст. л.;
- квашеная капуста — по вкусу;
- лук репчатый — 1 шт.;
- перец черный молотый, оливковое масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель моем, отвариваем до готовности в мундире. Даем остыть и нарезаем кубиками.
- Лук чистим и мелко нарезаем.
- Нарезаем произвольно огурцы, отжимаем лишнюю жидкость. С консервированного горошка сливаем лишнюю жидкость.
- Подготовленные ингредиенты отправляем в глубокую миску, добавляем туда же квашеную капусту. Все заправляем оливковым маслом, тщательно перемешиваем и украшаем зеленью.
Готовый салатик подаем с необычными постными котлетами. Получится очень вкусно и сытно.