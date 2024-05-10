Бессмысленные ритуалы: на что в СССР зря тратили кучу времени и какими тогда были "выборы"
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Многие вещи тогда делали просто потому, что нужно, хотя никакого смысла в этом не было
В Советском Союзе было много странных социальных явлений, которые для современного человека кажутся дикими. Тогда граждане одевали одинаковую серую одежду, жили в постоянных ограничениях, а кроме этого тратили много времени на бессмысленные ритуалы, навязанные властью.
Комсомольское собрание, собрание на работе, выборы (на самом деле без выбора) — все это отнимало много времени, которое граждане могли бы потратить более приятно. Но тогда делали то, чего требовала власть, пишет портал "Тексты".
Выборы в СССР без выбора
Особенно интересны в этом контексте выборы во всевозможные советы. Часто это выглядело следующим образом: человек приходит, чтобы проголосовать, ему дают бумажку с одной фамилией. Он должен сделать свой выбор и бросить бюллетень в урну.
Проблема в том, что это было чисто механическое действие. Люди часто не знали, за кого они голосуют. После "выборов" фамилию кандидата сразу же забывали.
Комсомольское собрание
Еще один нелепый ритуал в СССР. Смысла в нем не было никакого, а серьезности прибавляла речь с кучей языковых клише. Кстати, ее читали с листочка.
Присутствующие просто сидели и слушали, потому что так надо. Никто не понимал, в чем смысл. Да и смысла не было, потому что это было собрание ради собрания.
Интересно, что в те времена при любом удобном случае зачитывали список членов Политбюро ЦК КПСС. Только вот никто их не знал в лицо и вряд ли бы узнал на улице.
Ранее "Телеграф" сообщал, почему в СССР не праздновали "День победы" 9 мая с таким размахом, как в современной РФ. На протяжении 17 лет даже выходного не было в этот день.