И снова вниз: когда этими днями в Киеве будет холоднее всего

Осадки не предполагаются

В ближайшие дни в столице Украины не произойдет каких-либо резких изменений, ведь продолжатся держаться переменная облачность, температурные качели и порывы ветра.

Наиболее холодным днем станет воскресенье, 12 мая, когда показатели термометров снизятся +14 °C. Об этом сообщили на сайте Meteofor.

В пятницу, 10 мая, прогнозируется переменная облачность, но без дождей. Показатели термометров днем зафиксируются около +19 градусов. Ночью показывали до +6 °C. В этот период сила ветров не будет превышать умеренных 7 м/с.

В субботу, 11 мая, ожидается также облачность в течение дня, однако иногда будет выглядывать солнце и луна. В этот день температура днем немного повысится – до +16. °C. Ночью будет около 11 градусов тепла. Наибольшая сила ветров предполагается с утра и до позднего вечера – свежие-сильные 8-11 м/с.

В первой половине 12 мая будет держаться ясная погода, но уже в поздний вечер прогнозируется облачность. Дождей не предполагается. Днем воздух прогреется до +14 °C. Ночью будет 6 градусов тепла. В утро-поздний вечер сила ветров будет колебаться в пределах свежих 8-10.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине потеплеет в течение второй декады мая.