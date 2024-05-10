Понравится даже тем, кто не любит зелень: простой секрет сделает спаржу невероятной

Если вы хотите приготовить быстрый и полезный гарнир – предлагаем вам рецепт ароматной спаржи.

Спаржа – это не просто овощ, это символ весны, свежести и изысканного вкуса. Она богата витаминами и минералами, а также имеет низкую калорийность, что делает ее идеальной для здорового питания. Также предлагаем вам рецепт пирога со спаржей.

Однако не все знают, как правильно приготовить спаржу, чтобы она сохранила свою сочность, хрусткость и нежный вкус. Сегодня мы поделимся с вами тремя простыми, но действенными способами приготовления спаржи, которые помогут вам раскрыть все ее кулинарные возможности.

1. Спаржа на пару:

Это самый простой и полезный способ приготовления спаржи.

Приготовленная на пару, она сохраняет максимум витаминов и микроэлементов, а также имеет нежный, сладковатый вкус.

Ингредиенты:

500 г спаржи

Вода

Соль по вкусу

Приготовление:

Срежьте жесткие концы спаржи. Уложите спаржу в пароварку или на решетку над кипящей водой. Готовьте спаржу на пару 5-7 минут в зависимости от толщины стеблей. За 1 минуту до готовности посолите спаржу по вкусу. Подавайте спаржу на пару со сливочным маслом, оливковым маслом, тертым пармезаном или любимым вашим соусом.

2. Спаржа на гриле:

Любите аромат дыма и красивые карамельные полоски?

Тогда приготовьте спаржу на гриле!

Она станет отличным дополнением к стейкам, рыбе или овощным салатам.

Ингредиенты:

500 г спаржи

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Разогрейте гриль до среднего огня. Смажьте спаржу оливковым маслом. Посолите и поперчите спаржу по вкусу. Выложите спаржу на гриль и готовьте 3-5 минут с каждой стороны, до образования карамельных полосок. Подавайте спаржу на гриле с лимоном, оливковым маслом или бальзамическим уксусом.

3. Спаржа во фритюре:

Этот способ приготовления спаржи немного более калориен, но он гарантирует вам хрустящую корочку и сочную мякоть.

Спаржа во фритюре станет оригинальной закуской или дополнением к салату.

Ингредиенты:

500 г спаржи

Мука

Яйцо

Панировочные сухари

Масло для фритюра

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Срежьте жесткие концы спаржи. Обваляйте спаржу в муке, затем во взбитом яйце, а затем в панировочных сухарях. Разогрейте фритюровое масло до 180°C. Обжарьте спаржу во фритюре 2-3 минуты до золотистой корочки. Выложите спаржу на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Посолите и поперчите спаржу по вкусу. Подавайте спаржу во фритюре с любимым соусом.

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