Отличный способ "отдохнуть" после Пасхи: так суп вы еще не готовили (видео)

Попробуете ложку — и не сможете остановиться

Хочется разгрузиться после пышных пасок и ароматной пасхальной буженины? Тогда этот рецепт — то, что вам нужно.

Такой суп из помидоров, овощей и макарон по рецепту Shuba точно понравится абсолютно всем. Готовится он быстро, а получается легким — то, что нужно после Пасхи. Попробуйте — и этот рецепт точно будет у вас в закладках.

Как приготовить томатный суп с макаронами

Ингредиенты на 4 порции:

вода — 2 л;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

корень петрушки — 1 шт.;

томаты — 700 г;

макароны — 100 г;

масло сливочное 73% — 40 г;

соль — по вкусу;

перец черный, горошек — 4 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

зелень — 10 г.

Способ приготовления:

Овощи чистим и тщательно моем. Корень петрушки и морковь натираем на большой терке, мелок нарезаем лук. Подготовленные овощи отправляем в кипящую воду. Туда же добавляем соль, перец, лавровый лист и варим на маленьком огне. Небольшими ломтиками нарезаем помидоры, отправляем в кастрюлю, доводим до кипения и варим в течение 15-20 минут. Через указанное время в суп добавляем макароны. Все перемешиваем и варим около 5-7 минут.

Добавляем измельченную зелень. Подаем к столу с домашним хлебом.