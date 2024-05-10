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Отличный способ "отдохнуть" после Пасхи: так суп вы еще не готовили (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Легкий суп из помидоров с макаронами
Легкий суп из помидоров с макаронами. Фото shuba.life

Попробуете ложку — и не сможете остановиться

Хочется разгрузиться после пышных пасок и ароматной пасхальной буженины? Тогда этот рецепт — то, что вам нужно.

Такой суп из помидоров, овощей и макарон по рецепту Shuba точно понравится абсолютно всем. Готовится он быстро, а получается легким — то, что нужно после Пасхи. Попробуйте — и этот рецепт точно будет у вас в закладках.

Как приготовить томатный суп с макаронами

Ингредиенты на 4 порции:

  • вода — 2 л;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • корень петрушки — 1 шт.;
  • томаты — 700 г;
  • макароны — 100 г;
  • масло сливочное 73% — 40 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный, горошек — 4 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • зелень — 10 г.

Способ приготовления:

  1. Овощи чистим и тщательно моем. Корень петрушки и морковь натираем на большой терке, мелок нарезаем лук.
  2. Подготовленные овощи отправляем в кипящую воду. Туда же добавляем соль, перец, лавровый лист и варим на маленьком огне.
  3. Небольшими ломтиками нарезаем помидоры, отправляем в кастрюлю, доводим до кипения и варим в течение 15-20 минут.
  4. Через указанное время в суп добавляем макароны. Все перемешиваем и варим около 5-7 минут.

Добавляем измельченную зелень. Подаем к столу с домашним хлебом.

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#Рецепт #Суп #Готовим дома