Отличный способ "отдохнуть" после Пасхи: так суп вы еще не готовили (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Попробуете ложку — и не сможете остановиться
Хочется разгрузиться после пышных пасок и ароматной пасхальной буженины? Тогда этот рецепт — то, что вам нужно.
Такой суп из помидоров, овощей и макарон по рецепту Shuba точно понравится абсолютно всем. Готовится он быстро, а получается легким — то, что нужно после Пасхи. Попробуйте — и этот рецепт точно будет у вас в закладках.
Как приготовить томатный суп с макаронами
Ингредиенты на 4 порции:
- вода — 2 л;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- корень петрушки — 1 шт.;
- томаты — 700 г;
- макароны — 100 г;
- масло сливочное 73% — 40 г;
- соль — по вкусу;
- перец черный, горошек — 4 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- зелень — 10 г.
Способ приготовления:
- Овощи чистим и тщательно моем. Корень петрушки и морковь натираем на большой терке, мелок нарезаем лук.
- Подготовленные овощи отправляем в кипящую воду. Туда же добавляем соль, перец, лавровый лист и варим на маленьком огне.
- Небольшими ломтиками нарезаем помидоры, отправляем в кастрюлю, доводим до кипения и варим в течение 15-20 минут.
- Через указанное время в суп добавляем макароны. Все перемешиваем и варим около 5-7 минут.
Добавляем измельченную зелень. Подаем к столу с домашним хлебом.