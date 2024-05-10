Укр

Так бананы вы еще не ели: как приготовить полезный завтрак, от которого дети будут в восторге

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такие оладьи понравятся даже требовательным гурманам (изображение создано с помощью ИИ)
Такие оладьи понравятся даже требовательным гурманам (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Ваши дети сметут эти оладьи в минуту. Выпечка получается ароматной и вкусной.

Бананы – это не только вкусный и питательный фрукт, но и отличный ингредиент для завтрака. Они богаты калием, витамином B6 и клетчаткой, что делает их идеальным продуктом для начала дня.

Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми, но вкусными рецептами бананов в тесте, которые помогут вам зарядиться энергией на целое утро.

1. Банановые блины на сковороде:

Это классический рецепт, который понравится всем.

Блинчики получаются пушистыми, нежными и невероятно ароматными.

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 1 яйцо
  • 100 мл молока
  • 100 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соли
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Разомните банан вилкой до состояния пюре.
  2. Добавьте в банановое пюре яйцо и молоко, хорошо перемешайте.
  3. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.
  4. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к мокрым, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  6. Вылейте небольшое количество теста на сковороду, формируя блинчик.
  7. Обжарьте блинчик с обеих сторон до золотистой корочки.
  8. Подавайте блины с вашими любимыми начинками, например с фруктами, медом, йогуртом или орехами.

2. Банановые вафли в вафельнице:

Любите вафли?

Тогда этот рецепт вам!

Банановые вафли получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, с насыщенным банановым вкусом.

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 1 яйцо
  • 100 мл молока
  • 150 г муки
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соды
  • 1/4 ч. л. корицы
  • Масло для смазки вафельницы

Приготовление:

  1. Разомните банан вилкой до состояния пюре.
  2. Добавьте в банановое пюре яйцо и молоко, хорошо перемешайте.
  3. В отдельной миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и корицу.
  4. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к мокрым, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки.
  5. Смажьте вафельницу растительным маслом.
  6. Вылейте тесто в вафельницу и готовьте вафли к золотистому цвету.
  7. Подавайте вафли с вашими любимыми начинками, например с фруктами, медом, йогуртом или орехами.

Раньше мы писали, как приготовить оладьи из печени. Также, мы делились рецептом кабачковых оладий с сыром на скорую руку.

Теги:
#Рецепт #Оладьи #еда-Телеграф