Так бананы вы еще не ели: как приготовить полезный завтрак, от которого дети будут в восторге
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ваши дети сметут эти оладьи в минуту. Выпечка получается ароматной и вкусной.
Бананы – это не только вкусный и питательный фрукт, но и отличный ингредиент для завтрака. Они богаты калием, витамином B6 и клетчаткой, что делает их идеальным продуктом для начала дня.
Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми, но вкусными рецептами бананов в тесте, которые помогут вам зарядиться энергией на целое утро.
1. Банановые блины на сковороде:
Это классический рецепт, который понравится всем.
Блинчики получаются пушистыми, нежными и невероятно ароматными.
Ингредиенты:
- 1 банан
- 1 яйцо
- 100 мл молока
- 100 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
- Масло для жарки
Приготовление:
- Разомните банан вилкой до состояния пюре.
- Добавьте в банановое пюре яйцо и молоко, хорошо перемешайте.
- В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.
- Постепенно добавьте сухие ингредиенты к мокрым, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Вылейте небольшое количество теста на сковороду, формируя блинчик.
- Обжарьте блинчик с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавайте блины с вашими любимыми начинками, например с фруктами, медом, йогуртом или орехами.
2. Банановые вафли в вафельнице:
Любите вафли?
Тогда этот рецепт вам!
Банановые вафли получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, с насыщенным банановым вкусом.
Ингредиенты:
- 1 банан
- 1 яйцо
- 100 мл молока
- 150 г муки
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соды
- 1/4 ч. л. корицы
- Масло для смазки вафельницы
Приготовление:
- Разомните банан вилкой до состояния пюре.
- Добавьте в банановое пюре яйцо и молоко, хорошо перемешайте.
- В отдельной миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и корицу.
- Постепенно добавьте сухие ингредиенты к мокрым, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки.
- Смажьте вафельницу растительным маслом.
- Вылейте тесто в вафельницу и готовьте вафли к золотистому цвету.
- Подавайте вафли с вашими любимыми начинками, например с фруктами, медом, йогуртом или орехами.
Раньше мы писали, как приготовить оладьи из печени. Также, мы делились рецептом кабачковых оладий с сыром на скорую руку.