Так бананы вы еще не ели: как приготовить полезный завтрак, от которого дети будут в восторге

Ваши дети сметут эти оладьи в минуту. Выпечка получается ароматной и вкусной.

Бананы – это не только вкусный и питательный фрукт, но и отличный ингредиент для завтрака. Они богаты калием, витамином B6 и клетчаткой, что делает их идеальным продуктом для начала дня.

Сегодня мы поделимся с вами двумя простыми, но вкусными рецептами бананов в тесте, которые помогут вам зарядиться энергией на целое утро.

1. Банановые блины на сковороде:

Это классический рецепт, который понравится всем.

Блинчики получаются пушистыми, нежными и невероятно ароматными.

Ингредиенты:

1 банан

1 яйцо

100 мл молока

100 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

Масло для жарки

Приготовление:

Разомните банан вилкой до состояния пюре. Добавьте в банановое пюре яйцо и молоко, хорошо перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к мокрым, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Вылейте небольшое количество теста на сковороду, формируя блинчик. Обжарьте блинчик с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте блины с вашими любимыми начинками, например с фруктами, медом, йогуртом или орехами.

2. Банановые вафли в вафельнице:

Любите вафли?

Тогда этот рецепт вам!

Банановые вафли получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, с насыщенным банановым вкусом.

Ингредиенты:

1 банан

1 яйцо

100 мл молока

150 г муки

2 ст. л. сахара

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соды

1/4 ч. л. корицы

Масло для смазки вафельницы

Приготовление:

Разомните банан вилкой до состояния пюре. Добавьте в банановое пюре яйцо и молоко, хорошо перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и корицу. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к мокрым, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки. Смажьте вафельницу растительным маслом. Вылейте тесто в вафельницу и готовьте вафли к золотистому цвету. Подавайте вафли с вашими любимыми начинками, например с фруктами, медом, йогуртом или орехами.

Раньше мы писали, как приготовить оладьи из печени. Также, мы делились рецептом кабачковых оладий с сыром на скорую руку.