Вкуснее, чем у шеф-повара: два ингредиента превратят обычную тушеную капусту в шикарное блюдо

Все, что нужно, есть под рукой

Ароматную тушеную капусту любят многие. Это не только полезное, но и очень вкусное блюдо. Как правило, кулинары пытаются его разнообразить с помощью стандартных продуктов — горчицы, томатной пасты или домашней сметаны.

Однако мало кто знает, что придать пикантности этому блюду можно другими, более интересными вариантами — часто именно оригинальные идеи и оказываются самыми лучшими. Вместе с Рixelinform расскажем, как разнообразить вкус тушеной капусты необычными на первый взгляд продуктами. Близкие подумают, что вы заказали блюдо в ресторане

Что добавить в тушеную капусту для яркости вкуса

Мало кто знает о том, что при приготовлении тушеной капусты в блюдо добавляют куриные яйца. Считается, что именно они могут сделать блюдо более вкусным. Яйца делают структуру тушеной капусты более приятной.

Для начала нужно взбить куриное яйцо до однородного состояния и добавить в капусту за несколько минут до готовности.

Многие забывают о том, что обычный сахар тоже может сыграть свою положительную роль при приготовлении тушеной капусты. Всего небольшое количество этого ингредиента сделает блюдо более насыщенным и вкусным.

Ранее мы рассказывали, как приготовить тушеную капусту с мясом. Близкие и насытятся, и получат удовольствие.