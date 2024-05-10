Сосиски в тесте могут быть еще "ленивее": приготовьте их в хлебе

Отличный вариант для начинающих кулинаров

Дети любят сосиски в тесте из-за того, что это вкусно, а хозяйки из-за того, что их легко готовить. Для приготовления этого блюда совсем не обязательно замешивать тесто самостоятельно. Его можно купить готовое или приготовить сосиски в лаваше.

Сегодня мы предлагаем еще больше упростить задачу и приготовить этот вкусный перекус в хлебе. Сосиски будут на столе в считанные минуты, информируют Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить сосиски в хлебе

Ингредиенты:

хлеб тостовый – 7 шт.;

яйца – 1 шт.;

копченая паприка – 1 ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

сыр слайсами чеддер – 7 кусочков;

сосиски – 7 шт.;

масло для жарки;

зелень и кунжут по желанию;

Способ приготовления:

Обрезать корочку у хлеба. Положить ее в блендер. Туда же добавить соль и паприку. Взбить до состояния мелкой крошки. Яйцо взбить вилкой. Мякоть хлеба хорошо раскатать и положить на него сыр. Затем сосиску скрутить в рулетик и край хлеба зафиксировать белком. Обвалять хлебные рулетики в яйце. Затем в предварительно подготовленной крошке и жарить со всех сторон до золотистого цвета. Выложить сосиски на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

А если вы любите вкусные и быстрые закуски, советуем приготовить бутерброды с еврейской намазкой. Она подойдет как на перекус, так и к праздничному столу.