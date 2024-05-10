Сосиски в тесте могут быть еще "ленивее": приготовьте их в хлебе
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Отличный вариант для начинающих кулинаров
Дети любят сосиски в тесте из-за того, что это вкусно, а хозяйки из-за того, что их легко готовить. Для приготовления этого блюда совсем не обязательно замешивать тесто самостоятельно. Его можно купить готовое или приготовить сосиски в лаваше.
Сегодня мы предлагаем еще больше упростить задачу и приготовить этот вкусный перекус в хлебе. Сосиски будут на столе в считанные минуты, информируют Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить сосиски в хлебе
Ингредиенты:
- хлеб тостовый – 7 шт.;
- яйца – 1 шт.;
- копченая паприка – 1 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- сыр слайсами чеддер – 7 кусочков;
- сосиски – 7 шт.;
- масло для жарки;
- зелень и кунжут по желанию;
Способ приготовления:
- Обрезать корочку у хлеба.
- Положить ее в блендер.
- Туда же добавить соль и паприку.
- Взбить до состояния мелкой крошки.
- Яйцо взбить вилкой.
- Мякоть хлеба хорошо раскатать и положить на него сыр.
- Затем сосиску скрутить в рулетик и край хлеба зафиксировать белком.
- Обвалять хлебные рулетики в яйце.
- Затем в предварительно подготовленной крошке и жарить со всех сторон до золотистого цвета.
- Выложить сосиски на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
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