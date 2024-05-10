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Сосиски в тесте могут быть еще "ленивее": приготовьте их в хлебе

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Быстро, просто, на скорую руку
Быстро, просто, на скорую руку. Фото food.obozrevatel.com

Отличный вариант для начинающих кулинаров

Дети любят сосиски в тесте из-за того, что это вкусно, а хозяйки из-за того, что их легко готовить. Для приготовления этого блюда совсем не обязательно замешивать тесто самостоятельно. Его можно купить готовое или приготовить сосиски в лаваше.

Сегодня мы предлагаем еще больше упростить задачу и приготовить этот вкусный перекус в хлебе. Сосиски будут на столе в считанные минуты, информируют Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить сосиски в хлебе

Ингредиенты:

  • хлеб тостовый – 7 шт.;
  • яйца – 1 шт.;
  • копченая паприка – 1 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сыр слайсами чеддер – 7 кусочков;
  • сосиски – 7 шт.;
  • масло для жарки;
  • зелень и кунжут по желанию;

Способ приготовления:

  1. Обрезать корочку у хлеба.
  2. Положить ее в блендер.
  3. Туда же добавить соль и паприку.
  4. Взбить до состояния мелкой крошки.
  5. Яйцо взбить вилкой.
  6. Мякоть хлеба хорошо раскатать и положить на него сыр.
  7. Затем сосиску скрутить в рулетик и край хлеба зафиксировать белком.
  8. Обвалять хлебные рулетики в яйце.
  9. Затем в предварительно подготовленной крошке и жарить со всех сторон до золотистого цвета.
  10. Выложить сосиски на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

А если вы любите вкусные и быстрые закуски, советуем приготовить бутерброды с еврейской намазкой. Она подойдет как на перекус, так и к праздничному столу.

Теги:
#Сосиски #Тесто #Готовим дома