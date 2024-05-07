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Катя Осадчая обратилась к украинцам перед первым полуфиналом Евровидения 2024 (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Катя Осадчая призвала поддержать представительниц Украины на Евровидении 2024
Катя Осадчая призвала поддержать представительниц Украины на Евровидении 2024. Фото Коллаж "Телеграф"

Телеведущая сделала важное напоминание украинцам за границей

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно показала фото, сделанные в первый день полномасштабной войны, обратилась к украинцам, которые сейчас за границей. Знаменитость попросила наших людей в разных странах мира голосовать за Украину в первом полуфинале Евровидения.

В своих instagram-сторис телезвезда посвятила теме Евровидения 2024 сразу несколько постов. Катя Осадчая напомнила, что первый полуфинал песенного конкурса состоиться уже сегодня, 7 мая. В нем среди 15 стран будут выступать и представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil.

Евровидение 2024, первый полуфинал

Катя Осадчая рассказала, где можно посмотреть трансляцию Евровидения в Украине и попросила украинцев, которые сейчас за границей, активно голосовать за наших певиц. Ведь люди в Украине не могут голосовать за свою страну, в отличие от тех украинцев, кто сейчас в разных странах мира.

"Болеем за наших девушек. И напоминаю, если вы находитесь за границей, вы можете голосовать за Украину в прямом эфире", — написала телеведущая.

Евровидение 2024, первый полуфинал, голосование

Ранее "Телеграф" также рассказывал, где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2024. В этом полуфинале под номером 5 выступят представительницы от Украины — alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

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