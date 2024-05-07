Катя Осадчая обратилась к украинцам перед первым полуфиналом Евровидения 2024 (фото)

Телеведущая сделала важное напоминание украинцам за границей

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно показала фото, сделанные в первый день полномасштабной войны, обратилась к украинцам, которые сейчас за границей. Знаменитость попросила наших людей в разных странах мира голосовать за Украину в первом полуфинале Евровидения.

В своих instagram-сторис телезвезда посвятила теме Евровидения 2024 сразу несколько постов. Катя Осадчая напомнила, что первый полуфинал песенного конкурса состоиться уже сегодня, 7 мая. В нем среди 15 стран будут выступать и представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil.

Катя Осадчая рассказала, где можно посмотреть трансляцию Евровидения в Украине и попросила украинцев, которые сейчас за границей, активно голосовать за наших певиц. Ведь люди в Украине не могут голосовать за свою страну, в отличие от тех украинцев, кто сейчас в разных странах мира.

"Болеем за наших девушек. И напоминаю, если вы находитесь за границей, вы можете голосовать за Украину в прямом эфире", — написала телеведущая.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2024. В этом полуфинале под номером 5 выступят представительницы от Украины — alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.