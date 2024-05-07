5 причин регулярно обновлять систему смартфона

Регулярно обновлять следует не только программы, но и операционную систему телефона

Побеспокоиться о безопасности стоит не только отдавая или продавая старый смартфон. Пренебрежение обновлениями программного обеспечения делает системы уязвимыми для использования со стороны киберпреступников.

Обновление программного обеспечения также требуется для корректной работы различных систем телефона. Делать это следует регулярно, ведь при обнаружении ошибки, ее поправляют в следующем выпуске обновлений.

5 причин обновлять ПО на смартфоне:

Обновления безопасности исправляют уязвимости и защищают от киберугроз. Старое программное обеспечение более уязвимо к взлому и вредоносному программному обеспечению, поэтому обновление устраняет пробелы в безопасности, которыми могут воспользоваться киберпреступники. Обновления улучшают производительность и эффективность программного обеспечения, предоставляя новые функции, исправляя ошибки и увеличивая скорость отклика. Обновления обеспечивают совместимость между программным обеспечением, операционными системами и оборудованием, чтобы не было проблем из-за устаревших систем. Обновление программного обеспечения защищает конфиденциальные данные, уменьшая риски безопасности и уязвимости, которые могут привести к утечке или повреждению данных. Регулярные обновления программного обеспечения помогают поддерживать соответствие отраслевым стандартам и нормам.

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