Эти пять знаков Зодиака станут самыми счастливыми уже на этой неделе
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Им круто повезет и получится все задуманное
Первая половина мая в 2024 году станет удивительно удачной для представителей сразу пяти знаков Зодиака, — у них будет все получатся, дела улучшатся и может даже выпасть счастливый шанс.
Речь идет про такие знаки как Близнецы, Лев, Весы, Скорпион и Стрелец. Об этом говорит гороскоп Таро на неделю по 12 мая включительно.
Близнецам выпала Умеренность
Обстоятельства будут складываться удачно для Вас, у Вас может получиться что-то, чего Вы давно хотели, а также возможно получится сделать сбережения.
Львам выпал Туз мечей
Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. На неделе Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.
Весам выпала Восьмерка жезлов
Вас на неделе будет сопровождать вдохновение, озарение и творческий успех. Также вот-вот Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь не упустить его.
Скорпионам выпала Девятка пентаклей
На неделе Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.
Стрельцам выпала Королева жезлов
Эта королева даст Вам силы и вдохновение двигаться навстречу своим целям. Особенно удачной неделя будет в делах и на работе.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца мая по картам Таро.