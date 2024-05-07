Эти пять знаков Зодиака станут самыми счастливыми уже на этой неделе

Им круто повезет и получится все задуманное

Первая половина мая в 2024 году станет удивительно удачной для представителей сразу пяти знаков Зодиака, — у них будет все получатся, дела улучшатся и может даже выпасть счастливый шанс.

Речь идет про такие знаки как Близнецы, Лев, Весы, Скорпион и Стрелец. Об этом говорит гороскоп Таро на неделю по 12 мая включительно.

Близнецам выпала Умеренность

Обстоятельства будут складываться удачно для Вас, у Вас может получиться что-то, чего Вы давно хотели, а также возможно получится сделать сбережения.

Львам выпал Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. На неделе Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Весам выпала Восьмерка жезлов

Вас на неделе будет сопровождать вдохновение, озарение и творческий успех. Также вот-вот Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь не упустить его.

Скорпионам выпала Девятка пентаклей

На неделе Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Стрельцам выпала Королева жезлов

Эта королева даст Вам силы и вдохновение двигаться навстречу своим целям. Особенно удачной неделя будет в делах и на работе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца мая по картам Таро.