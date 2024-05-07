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В эти дни сеять не стоит: когда огородникам следует отдохнуть от посадки растений

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Между неблагоприятными днями будет "окошко" для посадки овощей
Между неблагоприятными днями будет "окошко" для посадки овощей. Фото Meta.ua

Неблагоприятные дни будут чередоваться с благоприятными

Если рассада уже готова к высадке в землю, огородникам следует учитывать сразу несколько факторов при выборе дня, когда ее высаживать. Среди них – лунный посевной календарь.

Как отмечает УНИАН, с 6 по 9 мая продолжаются дни молодого месяца. В это время с растениями работать не стоит. Заняться можно подготовительными работами – перекопать землю, прополоть сорняки или готовить инструменты.

Такая подготовка окупится уже с 10 по 13 мая, когда наступят урожайные дни для посадки. В этот период лучше сажать овощи, цветы, виноград и ягодные кусты. Также можно посеять клубнику и землянику. Рассаду пересаживают в открытый грунт. Отдельно отмечается, что для растений в этот период полезна подкормка, но использовать химический яд не стоит.

Следующий период, когда сажать новые растения не стоит с 14 по 17 мая. Заботы в эти дни потребуют уже имеющиеся растения — полив, подкормка, обрезка, опрыскивание деревьев или борьба с вредителями окупятся.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Украину надвигается похолодание. В такие дни следует позаботиться об утеплении молодых или теплолюбивых растений, чтобы они не погибли от заморозков.

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#Лунный календарь #Рассада #Огород