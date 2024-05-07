Лучший способ использовать оставшиеся крашанки - сделать салат: получится вкусно и бюджетно

У вас не пропадет ни одно яйцо после Пасхи

После Пасхи остались вареные яйца и не хочется их выкидывать? Тогда предлагаем приготовить необычный салат.

Стоит добавить к ним твердый сыр, зелень и один необычный продукт — куриные сердечки — и у вас на столе не только сытный, но и полезный салат. Это идеальный вариант для тех, кто следит за талией — блюдо получается сытным и малокалорийным. Рецептом делится Shuba.

Как приготовить салат из яиц и куриных сердечек

Ингредиенты на 4 порции:

сердце куриное — 500 г;

сыр твердый — 150 г;

яйца куриные вареные — 4 шт.;

лук — 75 г;

укроп, веточка — 70 г;

майонез 72% — 75 г;

уксус 9% — 30 мл.

Способ приготовления:

Лук чистим, нарезаем небольшими ломтиками и заливаем кипятком на 15 минут. В это время готовим маринад для лука. Для этого в 250 мл воды отправляем 30 мл уксуса. Подготовленной смесью заливаем лук и оставляем на полчаса. После маринад сливаем, а лук выкладываем на дуршлаг. Твердый сыр натираем на крупной терке. Яйца чистим от скорлупы и нарезаем средними кубиками. Измельчаем укроп. Куриные сердечки отвариваем в подсоленной воде до готовности — на это понадобится около 30 минут. Даем остыть прямо в бульоне и нарезаем четвертинками. Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник и перемешиваем.

Также из яиц можно приготовить салат с пекинской капустой. Попробуйте — и не пожалеете.