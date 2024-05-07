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Лучший способ использовать оставшиеся крашанки - сделать салат: получится вкусно и бюджетно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салат получается очень пикантным
Салат получается очень пикантным. Фото shuba.life

У вас не пропадет ни одно яйцо после Пасхи

После Пасхи остались вареные яйца и не хочется их выкидывать? Тогда предлагаем приготовить необычный салат.

Стоит добавить к ним твердый сыр, зелень и один необычный продукт — куриные сердечки — и у вас на столе не только сытный, но и полезный салат. Это идеальный вариант для тех, кто следит за талией — блюдо получается сытным и малокалорийным. Рецептом делится Shuba.

Как приготовить салат из яиц и куриных сердечек

Ингредиенты на 4 порции:

  • сердце куриное — 500 г;
  • сыр твердый — 150 г;
  • яйца куриные вареные — 4 шт.;
  • лук — 75 г;
  • укроп, веточка — 70 г;
  • майонез 72% — 75 г;
  • уксус 9% — 30 мл.

Способ приготовления:

  1. Лук чистим, нарезаем небольшими ломтиками и заливаем кипятком на 15 минут.
  2. В это время готовим маринад для лука. Для этого в 250 мл воды отправляем 30 мл уксуса. Подготовленной смесью заливаем лук и оставляем на полчаса. После маринад сливаем, а лук выкладываем на дуршлаг.
  3. Твердый сыр натираем на крупной терке. Яйца чистим от скорлупы и нарезаем средними кубиками. Измельчаем укроп.
  4. Куриные сердечки отвариваем в подсоленной воде до готовности — на это понадобится около 30 минут. Даем остыть прямо в бульоне и нарезаем четвертинками.
  5. Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник и перемешиваем.

Также из яиц можно приготовить салат с пекинской капустой. Попробуйте — и не пожалеете.

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#Рецепт #Салат #Крашанки #Готовим дома