Лучший способ использовать оставшиеся крашанки - сделать салат: получится вкусно и бюджетно
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
У вас не пропадет ни одно яйцо после Пасхи
После Пасхи остались вареные яйца и не хочется их выкидывать? Тогда предлагаем приготовить необычный салат.
Стоит добавить к ним твердый сыр, зелень и один необычный продукт — куриные сердечки — и у вас на столе не только сытный, но и полезный салат. Это идеальный вариант для тех, кто следит за талией — блюдо получается сытным и малокалорийным. Рецептом делится Shuba.
Как приготовить салат из яиц и куриных сердечек
Ингредиенты на 4 порции:
- сердце куриное — 500 г;
- сыр твердый — 150 г;
- яйца куриные вареные — 4 шт.;
- лук — 75 г;
- укроп, веточка — 70 г;
- майонез 72% — 75 г;
- уксус 9% — 30 мл.
Способ приготовления:
- Лук чистим, нарезаем небольшими ломтиками и заливаем кипятком на 15 минут.
- В это время готовим маринад для лука. Для этого в 250 мл воды отправляем 30 мл уксуса. Подготовленной смесью заливаем лук и оставляем на полчаса. После маринад сливаем, а лук выкладываем на дуршлаг.
- Твердый сыр натираем на крупной терке. Яйца чистим от скорлупы и нарезаем средними кубиками. Измельчаем укроп.
- Куриные сердечки отвариваем в подсоленной воде до готовности — на это понадобится около 30 минут. Даем остыть прямо в бульоне и нарезаем четвертинками.
- Подготовленные ингредиенты отправляем в салатник и перемешиваем.
Также из яиц можно приготовить салат с пекинской капустой. Попробуйте — и не пожалеете.