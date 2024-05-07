Пятна от клубники – больше не проблема: как их удалить с одежды и мебели

Если вы хотите удалить пятна от клубники, не обязательно использовать агрессивные чистящие средства

Сладкая и сочная клубника радует своим вкусом не только детей, но и взрослых. Но если есть ее неосторожно, ягода может оставить яркий след на одежде или мебели.

Удалить пятна клубники обычно несложно. Важную роль играет время. Чем быстрее начать удалять пятно, тем легче будет процесс. При этом не обязательно иметь под рукой пятновыводитель. Следы от клубники удалят домашние средства. Какое бы из средств не использовалось, предварительно стоит проверить его на незаметном участке ткани.

Как удалить свежие пятна от клубники

Пятна от клубники рекомендуется удалять как можно быстрее, чтобы они не впитались в ткань и не высохли. Для белой и устойчивой к потере цвета одежды подходят лимонная и уксусная кислота.

Сначала подержите свежее пятно под проточной теплой водой. Таким образом из ткани выполаскиваются семена клубники и другие более грубые части плодов. Затем выжмите сок из свежего лимона и нанесите на пятно, чтобы оно полностью пропиталось. Нанесите лимонную кислоту на пятно щеткой или зубной щеткой и оставьте раствор на 20–30 минут. По истечении времени постирайте одежду.

В качестве альтернативы можно использовать соду. Добавьте 1 чайную ложку соды в литр теплой воды и замочите в растворе испачканную вещь.

Как удалить старые пятна от клубники

Если пятно от клубники уже высохло и его уже невозможно легко смыть чистой водой, можно использовать желчное мыло или чистый спирт.

Намочите пятно от клубники холодной водой. Протрите загрязнение большим количеством мыла. Дайте желчному мылу подействовать около часа. Промойте одежду под проточной водой, а затем положите ее в стиральную машину.

Если клубничные пятна остались на не поддающихся стирке тканях, таких как обивка дивана или ковры, их можно обработать чистым спиртом.

Налейте немного спирта на хлопчатобумажную ткань и тщательно промокните пятно. Затем смочите ткань водой и еще раз промокните ткань. Наконец, тщательно высушите загрязненный текстиль сухой тканью.

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