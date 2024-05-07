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Роскошный завтрак из сухой паски: как превратить сухари в французские гренки (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Французские гренки из паски Новость обновлена 07 мая 2024, 17:15
Французские гренки из паски. Фото Скриншот

Ароматный завтрак за 5 минут

После Пасхи часто остаются аппетитные паски. Со временем они подсыхают, и их уже никто не хочет есть. Делимся рецептом, который поможет это исправить.

Приготовьте французские гренки из паски. Это не только вкусно, но и невероятно просто и быстро. Через 5 минут вы насладитесь ароматным блюдом, которое станет прекрасной альтернативой бутербродам или традиционной пасхальной выпечке. Как их приготовить, рассказала кулинарная блоггер Юлия Сенич.

Ингредиенты:

  • 1 черство пасха
  • 2 яйца
  • 100 мл молока или сливок
  • сахар и ванильный сахар по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте паску на ломтики средней толщины. Приготовьте яичную смесь.
  2. Для этого в отдельной миске взбейте яйца с молоком или сливками. Добавьте сахар, ванильный сахар (или сахарную пудру) и тщательно перемешайте.
  3. Смочите каждый ломтик паски в яичную смесь. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте ее растительным маслом.
  4. Обжарьте гренки по бокам до золотистой корочки. Готовые гренки подавайте с любимыми фруктами, медом, сгущенкой или сметаной.

Это отличный и простой завтрак или сладкий перекус. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный салат из остатков пасхальных яиц.

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