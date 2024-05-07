Роскошный завтрак из сухой паски: как превратить сухари в французские гренки (видео)

Ароматный завтрак за 5 минут

После Пасхи часто остаются аппетитные паски. Со временем они подсыхают, и их уже никто не хочет есть. Делимся рецептом, который поможет это исправить.

Приготовьте французские гренки из паски. Это не только вкусно, но и невероятно просто и быстро. Через 5 минут вы насладитесь ароматным блюдом, которое станет прекрасной альтернативой бутербродам или традиционной пасхальной выпечке. Как их приготовить, рассказала кулинарная блоггер Юлия Сенич.

Ингредиенты:

1 черство пасха

2 яйца

100 мл молока или сливок

сахар и ванильный сахар по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте паску на ломтики средней толщины. Приготовьте яичную смесь. Для этого в отдельной миске взбейте яйца с молоком или сливками. Добавьте сахар, ванильный сахар (или сахарную пудру) и тщательно перемешайте. Смочите каждый ломтик паски в яичную смесь. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте ее растительным маслом. Обжарьте гренки по бокам до золотистой корочки. Готовые гренки подавайте с любимыми фруктами, медом, сгущенкой или сметаной.

Это отличный и простой завтрак или сладкий перекус. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный салат из остатков пасхальных яиц.