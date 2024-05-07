Роскошный завтрак из сухой паски: как превратить сухари в французские гренки (видео)
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Ароматный завтрак за 5 минут
После Пасхи часто остаются аппетитные паски. Со временем они подсыхают, и их уже никто не хочет есть. Делимся рецептом, который поможет это исправить.
Приготовьте французские гренки из паски. Это не только вкусно, но и невероятно просто и быстро. Через 5 минут вы насладитесь ароматным блюдом, которое станет прекрасной альтернативой бутербродам или традиционной пасхальной выпечке. Как их приготовить, рассказала кулинарная блоггер Юлия Сенич.
Ингредиенты:
- 1 черство пасха
- 2 яйца
- 100 мл молока или сливок
- сахар и ванильный сахар по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте паску на ломтики средней толщины. Приготовьте яичную смесь.
- Для этого в отдельной миске взбейте яйца с молоком или сливками. Добавьте сахар, ванильный сахар (или сахарную пудру) и тщательно перемешайте.
- Смочите каждый ломтик паски в яичную смесь. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте ее растительным маслом.
- Обжарьте гренки по бокам до золотистой корочки. Готовые гренки подавайте с любимыми фруктами, медом, сгущенкой или сметаной.
Это отличный и простой завтрак или сладкий перекус. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный салат из остатков пасхальных яиц.