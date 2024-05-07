alyona alyona и Jerry Heil уже готовы к первому полуфиналу Евровидения 2024 (видео)

Девушки распространили в соцсетях новые ролики

Сегодня, 7 мая, участницы от Украины на Евровидении 2024 alyona alyona и Jerry Heil будут зажигать в первом полуфинале конкурса. Артистки уже показали свою готовность к выступлению.

В своих инстаграмм-аккаунтах alyona alyona и Jerry Heil показали ролики перевоплощения, пишет "Телеграф". У них они меняют свою обычную одежду на особый костюм на Евровидение 2024.

Так, alyona alyona из оранжевого леопардового костюма переоделась в широкий плащ и брюки светло-серого цвета и кольчуга — доспех, выглядящий как накидка из металлических колец. Ей сделали гульку сверху головы, а остальные волосы — оставили распущенными.

alyona alyona перед полуфиналом Евровидение 2024

А вот Jerry Heil скинула широкие темно-синие джинсы, серый лонгслив и кепку и надела нежно-молочное платье с бахромой. Ей повесили длинные волнистые волосы.

Jerry Heil перед полуфиналом Евровидения 2024

Похоже, у девушек хорошее настроение перед началом первого полуфинала. Они выступят под номером 5.

Отметим, что линии для голосования за фаворита откроют только после выступления последнего участника. Выбор можно сделать в течение 15-25 минут. Проголосовать можно только в полуфинале, которому выступает участник из их страны. То есть украинцы смогут выбрать фаворита в первом полуфинале и большом финале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где можно просмотреть первый полуфинал Евровидения 2024 года. Есть достаточно платформ, где вы сможете наслаждаться музыкальным конкурсом.